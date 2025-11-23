أخبار مصر اليوم: وزير التعليم يلزم المدارس الدولية بتغطية كاملة بكاميرات المراقبة.. البحوث الزراعية تكشف عن كنز في سيناء.. إنقاذ طفلين من جرح قطعي بالرقبة ببنها التخصصي

18 حجم الخط

أخبار مصر اليوم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، تلقيها طلبًا بالتنازل عن الترشح تقدّم به اللواء كمال الدالي المرشح على دائرة الجيزة في انتخابات مجلس النواب 2025.

في خطوة هامة لتعزيز جهود قناة السويس للتحول الأخضر وفق معايير الاستدامة البيئية الدولية، شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بشأن مشروع إنشاء بنية تحتية خضراء يتضمن إنشاء محطة لإسالة وتموين الغاز الطبيعي المسال (LNG) بمنطقة الرسوة ببورسعيد، بحضور الفريق أشرف عطوة، نائب رئيس الهيئة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وذلك بمقر الهيئة بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

كرَّمت دار الإفتاء المصرية، اليوم الأحد، عددًا من المفتين السابقين وأُسَر المفتين الراحلين، ضمن فعاليات احتفالها بمناسبة مرور 130 عامًا على تأسيسها؛ تقديرًا لدَورهم البارز في خدمة الفتوى والمجتمع.

أصدر الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، توجيهات مشددة ضمن الكتاب الدوري رقم (19)، تقضي بإلزام المدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية" بتحديث أنظمة كاميرات المراقبة داخل المدارس، والتأكد من تغطية جميع المساحات داخل نطاق المدرسة، بما في ذلك الفصول والممرات والساحات والأدوار دون أي استثناء.

.

أعلنت وزارة الصحة عن نجاح مستشفى الأطفال التخصصي ببنها، بمحافظة القليوبية، الفرق الطبية في إنقاذ طفلين في حالتين نادرتين وشديدتي الخطورة.

أكد الدكتور خالد عياد، أستاذ بمركز البحوث الزراعية، أن سيناء ليست مجرد أرض ساحرة ذات مناظر خلابة، بل هي كنز استثنائي يجمع بين التنوع الزراعي، البيئة العلاجية، التراث البدوي، والسياحة الطبيعية، ما يجعلها منطقة ذات قيمة اقتصادية وسياحية فريدة في مصر والمنطقة العربية.

