الأحد 16 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وزير السياحة والآثار ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان منشآت سياحية كبرى بشرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء،
محافظ جنوب سيناء، فيتو
افتتح اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، فندقا بمدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والسفير حمد عبيد الزعابي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، وعدد من كبار المسئولين ورجال السياحة والاستثمار.

 

افتتاح منشآت سياحية كبرى بشرم الشيخ

وخلال كلمته أكد المحافظ أن افتتاح المنشأة الجديدة يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم القطاع السياحي وتعزيز مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أن الحدث يعكس ثقة كبرى الشركات الإقليمية والدولية في الاقتصاد المصري، وفي المكانة المرموقة التي تتمتع بها مدينة شرم الشيخ على خريطة السياحة العالمية.

وأوضح المحافظ أن إقامة منتجعات جديدة يمثل إضافة نوعية للبنية السياحية بالمحافظة وخطوة مهمة في تطوير القطاع، بما يقدمه من خدمات ضيافة متطورة ومعايير عالمية تعزز من تنافسية شرم الشيخ وقدرتها على استقطاب مزيد من السياحة الوافدة.

 

انطلاق قافلة دعوية للأزهر والأوقاف والإفتاء إلى مساجد شمال سيناء

أوقاف شمال سيناء تعقد 213 مجلس فقه حول الأقليات غير المسلمة

كما أكد أن جنوب سيناء تمتلك مقومات متميزة تجعلها وجهة رائدة للسياحة والترفيه والاستشفاء، لافتًا إلى دعم المحافظة المستمر للمشروعات الجادة التي تسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز اقتصاديات المدن السياحية وتقديم صورة مشرفة لمصر أمام العالم.

وفي ختام الفعالية، قام محافظ جنوب سيناء بتكريم وزير السياحة والآثار وعدد من كبار الشخصيات تقديرًا لدورهم في دعم قطاعي السياحة والاستثمار وتعزيز التعاون المشترك، مؤكدًا استمرار دعم المحافظة لكافة الجهود الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة وترسيخ مكانة شرم الشيخ كمدينة للسلام ووجهة سياحية عالمية.

الإمارات العربية المتحدة الرئيس عبد الفتاح السيسي السفير حمد عبيد الزعابي اللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء اللواء دكتور خالد مبارك دولة الإمارات العربية المتحدة دولة الإمارات العربية محافظ جنوب سيناء مدينة شرم الشيخ

