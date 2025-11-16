وزير السياحة والآثار ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان منشآت سياحية كبرى بشرم الشيخ

18 حجم الخط

افتتح اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، فندقا بمدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والسفير حمد عبيد الزعابي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، وعدد من كبار المسئولين ورجال السياحة والاستثمار.

افتتاح منشآت سياحية كبرى بشرم الشيخ

وخلال كلمته أكد المحافظ أن افتتاح المنشأة الجديدة يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم القطاع السياحي وتعزيز مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أن الحدث يعكس ثقة كبرى الشركات الإقليمية والدولية في الاقتصاد المصري، وفي المكانة المرموقة التي تتمتع بها مدينة شرم الشيخ على خريطة السياحة العالمية.

وأوضح المحافظ أن إقامة منتجعات جديدة يمثل إضافة نوعية للبنية السياحية بالمحافظة وخطوة مهمة في تطوير القطاع، بما يقدمه من خدمات ضيافة متطورة ومعايير عالمية تعزز من تنافسية شرم الشيخ وقدرتها على استقطاب مزيد من السياحة الوافدة.

كما أكد أن جنوب سيناء تمتلك مقومات متميزة تجعلها وجهة رائدة للسياحة والترفيه والاستشفاء، لافتًا إلى دعم المحافظة المستمر للمشروعات الجادة التي تسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز اقتصاديات المدن السياحية وتقديم صورة مشرفة لمصر أمام العالم.

وفي ختام الفعالية، قام محافظ جنوب سيناء بتكريم وزير السياحة والآثار وعدد من كبار الشخصيات تقديرًا لدورهم في دعم قطاعي السياحة والاستثمار وتعزيز التعاون المشترك، مؤكدًا استمرار دعم المحافظة لكافة الجهود الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة وترسيخ مكانة شرم الشيخ كمدينة للسلام ووجهة سياحية عالمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.