أخبار مصر

البحوث الزراعية تكشف عن كنز في سيناء

سيناء، فيتو
سيناء، فيتو
أكد الدكتور خالد عياد، أستاذ بمركز البحوث الزراعية، أن سيناء ليست مجرد أرض ساحرة ذات مناظر خلابة، بل هي كنز استثنائي يجمع بين التنوع الزراعي، البيئة العلاجية، التراث البدوي، والسياحة الطبيعية، ما يجعلها منطقة ذات قيمة اقتصادية وسياحية فريدة في مصر والمنطقة العربية.

 

السياحة الزراعية.. صناعة واعدة تنطلق من سيناء

وأوضح خلال لقائه ببرنامج "ساعة من سيناء" على قناة أزهري، أن فهم الطبيعة البشرية للمنطقة وطبيعة حياة القبائل البدوية هو الأساس لولادة صناعة سياحية جديدة تُعرف بـ"السياحة الزراعية"، وهي صناعة مزدهرة عالميًا وقادرة على جذب آلاف الزوار سنويًا، حيث يعيش السائح تجربة الزراعة والحصاد في بيئتها الأصيلة.

 

الزيتون السيناوي.. منتج عالمي بخصائص علاجية

وأشار عياد إلى أن حياة البدو في الماضي اعتمدت على الزيتون والأعشاب الطبية، وما تزال هذه الزراعات تحتفظ بقيمتها حتى اليوم، خاصة بعد توسع النشاط الزراعي في سيناء مع توافر المياه العذبة وتطوير البنية الزراعية.
وأوضح أن الزيتون في سيناء يتميز عن غيره من الأنواع المزروعة في دول مثل إسبانيا وتونس، نظرًا لطبيعة التربة والمناخ وتدرجات الجبال، وهو ما يُعرف بعملية Phytoremediation (الفايتو ريميديشن)، حيث يمنح البيئة النبات خصائص علاجية وغذائية فريدة.

 

زيت الزيتون السيناوي.. جودة وقيمة علاجية

وأكد أن زيت الزيتون السيناوي يتمتع بقيمة غذائية وعلاجية أعلى من نظيره العالمي، ما يؤهله ليكون منتجًا قادرًا على المنافسة في الأسواق الدولية، وليس مجرد منتج تقليدي.

 

الأعشاب الطبية والسياحة العلاجية

وأشار الخبير الزراعي إلى أن الأعشاب الطبية المزروعة في سيناء تحمل فوائد علاجية مضاعفة، مؤكدًا أن المنطقة كانت مقصدًا قديمًا للعلاج بالرمال والأعشاب، وأن إعادة هذا النوع من السياحة سيوفر مصدر دخل كبير لسكان سيناء.

 

طبيعة سيناء لا مثيل لها عالميًا 

وختم عياد مؤكدًا أن سيناء تتميز بتنوع طبيعي فريد يضم الجبال الحمراء، مياه البحر الزرقاء، والأراضي البكر، وهي عناصر تجعل السياحة الزراعية والعلاجية في سيناء قادرة على أن تصبح صناعة ضخمة تضع مصر في صدارة هذا النوع من السياحة عالميًا.

