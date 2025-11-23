جامعة عين شمس تعلن نتائج مسابقة الطالب والطالبة المثاليين لعام 2025

18 حجم الخط

نظم قطاع التعليم والطلاب جامعة عين شمس مسابقة الطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعة خلال الفترة من 13 إلى 20 نوفمبر، في إطار حرص جامعة عين شمس على إعداد قيادات شبابية واعية ومتميزة في مختلف المجالات العلمية والعملية، وبرعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة.

أقيمت المسابقة تحت الإشراف العام إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب وبإشراف وتنفيذ الإدارة العامة لرعاية الشباب - إدارة النشاط الإجتماعي.

وضمت لجنة التحكيم نخبة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين هم الأستاذ الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزارة التعليم العالي للأنشطة الطلابية سابقًا والدكتورة مها عبد العزيز أستاذ اللغة الفرنسية بكلية الآداب والدكتورة سعاد صالح أستاذ اللغة العربية بكلية الألسن والدكتورة نادية حشيش أستاذ اللغة الإنجليزية بكلية الآداب.

وتقدم للمسابقة 16 طالبًا و20 طالبة من مختلف كليات الجامعة وأسفرت النتائج عن فوز الطالبة سارة أسامة سيد من كلية الحقوق بالمركز الأول والطالبة رويدا علي عبد الصمد من كلية الصيدلة بالمركز الثاني والطالبة نادين سيف زاهر من كلية الهندسة بالمركز الثالث.

أما في فئة الطلاب فقد فاز الطالب خالد إسماعيل عبد الله من كلية الهندسة بالمركز الأول والطالب بسام عادل محمد من كلية الزراعة بالمركز الثاني والطالب يوسف محمد وفائي من كلية الهندسة بالمركز الثالث.

وتجسد المسابقة التزام الجامعة بتعزيز روح التنافس الإيجابي بين الطلاب وإبراز النماذج المتميزة منهم.

