الإثنين 24 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

جامعة عين شمس تعلن نتائج مسابقة الطالب والطالبة المثاليين لعام 2025

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
18 حجم الخط

نظم قطاع التعليم والطلاب جامعة عين شمس مسابقة الطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعة خلال الفترة من 13 إلى 20 نوفمبر، في إطار حرص جامعة عين شمس على إعداد قيادات شبابية واعية ومتميزة في مختلف المجالات العلمية والعملية، وبرعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة.

أقيمت المسابقة تحت الإشراف العام إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب وبإشراف وتنفيذ الإدارة العامة لرعاية الشباب - إدارة النشاط الإجتماعي.

وضمت لجنة التحكيم نخبة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين هم الأستاذ الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزارة التعليم العالي للأنشطة الطلابية سابقًا والدكتورة مها عبد العزيز أستاذ اللغة الفرنسية بكلية الآداب والدكتورة سعاد صالح أستاذ اللغة العربية بكلية الألسن والدكتورة نادية حشيش أستاذ اللغة الإنجليزية بكلية الآداب.

وتقدم للمسابقة 16 طالبًا و20 طالبة من مختلف كليات الجامعة وأسفرت النتائج عن فوز الطالبة سارة أسامة سيد من كلية الحقوق بالمركز الأول والطالبة رويدا علي عبد الصمد من كلية الصيدلة بالمركز الثاني والطالبة نادين سيف زاهر من كلية الهندسة بالمركز الثالث.

أما في فئة الطلاب فقد فاز الطالب خالد إسماعيل عبد الله من كلية الهندسة بالمركز الأول والطالب بسام عادل محمد من كلية الزراعة بالمركز الثاني والطالب يوسف محمد وفائي من كلية الهندسة بالمركز الثالث.

وتجسد المسابقة التزام الجامعة بتعزيز روح التنافس الإيجابي بين الطلاب وإبراز النماذج المتميزة منهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة عين شمس التعليم العالي اللغة الفرنسية طلاب جامعة عين شمس قطاع التعليم والطلاب كلية الهندسة كلية الزراعة كلية الصيدلة وزارة التعليم العالى

مواد متعلقة

تجارة عين شمس تطلق مسابقة الابتكار وريادة الأعمال بمشاركة 9 فرق

قافلة طبية متكاملة من معهد تيودور بلهارس لخدمة أهالي "وردان" بالجيزة

صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يطلق مبادرة 'Protect' لدعم المبتكرين وتعزيز حماية الملكية الفكرية

إدراج 36 جامعة مصرية جديدة في تصنيف التايمز للتخصصات البينية

جامعة عين شمس تحصد 8 ذهبيات وفضيتين و5 برونزيات في اللقاء الرياضي لذوي الهمم

جامعة عين شمس تشارك في فعاليات المشروع الوطني للقراءة

بحوث الإلكترونيات يستضيف ورشة دولية حول استراتيجيات الهوائيات والميكروويف المستدامة

مركز الحد من المخاطر البحرية يشارك في إعداد "إعلان بليم للمحيط" خلال مؤتمر COP30 بالبرازيل

الأكثر قراءة

خريفى مائل للحرارة نهارا، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا

بعد الاجتماع الودي، ممداني لا يزال يعتبر ترامب "فاشيا"

لتر الذرة يرتفع 3 جنيهات، أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

مسلم يعلن عودته لزوجته يارا: رجعت لحضني وأولى عندي من أي حد

انخفاض يصل لـ 33 جنيها، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

اليوم، انطلاق النسخة الرابعة من الملتقى العلمي الدولي لكلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية

تحطم سيارتين بسبب انهيار جزئي بعقار قديم في الإسكندرية (صور)

4 أكلات للحفاظ على مستوى ضغط الدم

خدمات

المزيد

لتر الذرة يرتفع 3 جنيهات، أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

غرامة 500 جنيه، عقوبة عدم التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تتهاوى إلى 5 جنيهات وارتفاع يومي مقلق في البصل والليمون

سعر السمك اليوم، انخفاض البوري والكابوريا والبلطي

المزيد

انفوجراف

7 حالات تبطل الصوت الانتخابي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 24 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 24 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 24 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية