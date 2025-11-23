تجارة عين شمس تطلق مسابقة الابتكار وريادة الأعمال بمشاركة 9 فرق

18 حجم الخط

أطلقت كلية التجارة بجامعة عين شمس، ولأول مرة، مسابقة "ريادة الأعمال والابتكار من الفكرة إلى التنفيذ"، بحضور نخبة من رواد الأعمال والخبراء والمستثمرين في مجال ريادة الأعمال، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أماني أسامة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور فريد محرم الجارحي عميد كلية التجارة.

أقيمت الفعالية بمشاركة وحدة الابتكار والإبداع بكلية التجارة – جامعة عين شمس في التنظيم وتقديم الطلاب أصحاب الأفكار الابتكارية بالمسابقة تحت إشراف الدكتورة مايڤل نبيل رمسيس مديرة الوحدة، كما شارك في الحلقات النقاشية مجموعة من الخبراء من كبرى الشركات وصناديق الاستثمار، وسط حضور طلابي كبير يعكس اهتمامًا متزايدًا بريادة الأعمال وحلول التكنولوجيا الحديثة، داخل كلية التجارة.

وأكد الدكتور فريد محرم خلال كلمته أن مقياس تقدم الدول هو تقدم جامعاتها في مجال الابتكار وريادة الأعمال"، موضحًا أن مجال الابتكار وريادة الأعمال أصبحت جزءًا أساسيًا وضرورة للجامعات العصرية، وليست اختيارًا إضافيًا، مشيرا أن الجامعات التي لا تتبنى ثقافة الريادة والابتكار "سوف تتحول إلى مدرسة وليست جامعة"، مشيرًا إلى أن دور الجامعة يتجاوز التعليم التقليدي ليشمل قيادة التنمية والصناعة وإطلاق الثورات التكنولوجية وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي.

وأوضح فريد محرم أن المسابقة تأتي في إطار استراتيجية الكلية لدعم الإبداع الطلابي وربط الأفكار بالواقع العملي، بهدف تكوين جيل قادر على المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، مؤكدا أن الكلية تعمل على توفير مسارات مبتكرة تساعد الطلاب على تطوير أفكارهم إلى نماذج أعمال وفرص استثمارية حقيقية.

شدد عميد كلية التجارة استمرار دعم الكلية لكل المبادرات التي تشجع الابتكار وريادة الأعمال، مشددًا على أن الكلية تواصل تنفيذ استراتيجيتها لتطوير قدرات طلابها ورفع اسم جامعة عين شمس في المحافل المحلية والدولية.

وخلال الفعالية، ناقشت الجلسات مجموعة من الموضوعات المتعلقة بتطوير المهارات الابتكارية وتقييم الشركات الناشئة واستراتيجيات التمويل.

وتنافس في المسابقة تسعة مشاريع طلابية، فاز منها ثلاثة بالمراكز الأولى؛ حيث جاء في المركز الأول مشروع "Garage Finder Egypt" للطالبين عمار ياسر ومحمد عبد الغفار، وهو منصة رقمية للحجز الذكي لأماكن ركن السيارات، وجاء في المركز الثاني مشروع "JAHEZ" للطالبين علي مبارك وعبد الرحمن أحمد، والذي يقدم منصة محاكاة للمقابلات الشخصية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، أما المركز الثالث فكان من نصيب مشروع "NM Style" للطالبة نسمة مصطفى، والذي يقوم على إعادة تدوير الملابس وتصميمها في شكل منتجات جديدة وعصرية.

