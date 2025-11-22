السبت 22 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مركز الحد من المخاطر البحرية يشارك في إعداد "إعلان بليم للمحيط" خلال مؤتمر COP30 بالبرازيل

التعليم العالي والبحث
التعليم العالي والبحث العلمي
18 حجم الخط
ads

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أهمية المشاركة المصرية في صياغة الوثائق الدولية المتعلقة بالمناخ، مشيرًا إلى أن إدماج البُعد البحري في سياسات العمل المناخي العالمية يعزز قدرة المجتمع الدولي على حماية النظم البيئية ودعم التنمية المستدامة، خاصة في ضوء الدور المحوري للمحيطات في تنظيم المناخ واستدامة الموارد الطبيعية.

في هذا الإطار، شارك مركز الحد من المخاطر البحرية بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد في إعداد "إعلان بليم للمحيط"، الصادر خلال أعمال مؤتمر الأطراف الثلاثين لتغير المناخ (COP30) بمدينة بليم البرازيلية، بمشاركة واسعة من الخبراء والمنظمات الدولية المعنية بعلوم البحار.

وصرحت الدكتورة عبير منير رئيس المعهد أن المؤتمر ركز على الدور الحيوي للمحيطات والغابات باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للاستقرار الكوكبي ومواجهة تحديات المناخ والتنوع البيولوجي، مؤكدة أن "إعلان بليم للمحيط" يدعو إلى دمج العمل المتعلق بالمحيطات في نتائج التقييم العالمي وفى الجولة المقبلة من المساهمات المحددة وطنيًا، بما يضمن التزامات واضحة قابلة للقياس والتنفيذ.

وشهد المؤتمر مشاركة فاعلة لمركز الحد من المخاطر البحرية برئاسة الدكتور عمرو حمودة نائب رئيس اللجنة الحكومية لعلوم المحيطات باليونيسكو، حيث ساهم المركز في إعداد الإعلان الذي يبرز الدور المركزي للمحيط في إنتاج أكثر من نصف أكسجين الكوكب وامتصاص نحو ثلث الانبعاثات الحرارية، رغم ما يواجهه من تهديدات ناجمة عن التلوث والانبعاثات غير المنضبطة والاستغلال الجائر للموارد. كما شاركت الدكتورة سوزان الغرباوي نائب رئيس المركز كمتحدث رئيسي في جلسة ناقشت "تسريع الحلول الساحلية والبحرية القائمة على الطبيعة"، في تأكيد على الدور العلمي والبحثي للمؤسسات الوطنية في دعم العمل المناخي.

ويدعو الإعلان إلى تعزيز الحلول الطبيعية، وتطوير تقنيات التتبع والرصد، وتحفيز آليات تمويل مبتكرة، ودعم الدول النامية في نظم رسم الخرائط والمراقبة البحرية لضمان مستقبل مستدام للمحيطات والبيئة العالمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التعليم العالي والبحث العلمي إعلان بليم للمحيط البحار والمصايد الانبعاثات الحرارية التعليم العالي التنمية المستدامة القومي لعلوم البحار القومي لعلوم البحار والمصايد المعهد القومي لعلوم البحار الموارد الطبيعية

مواد متعلقة

حاسبات ومعلومات عين شمس تستضيف خبير أمن سيبراني من جامعة إيست لندن

التعليم العالي: "إيراسموس" ركيزة أساسية لتطوير وتدويل التعليم العالي في مصر

عميد تجارة عين شمس: مبادرات التعليم العالي والاتصالات نقلة نوعية لإعداد خريج قادر على قيادة التحول الرقمي

صيانة مصر للطيران و"تاليس" توقعان تمديدًا لاتفاقية الشراكة في إصلاح إلكترونيات الطائرات

خبير تربوي يضع روشتة لوقف حالات التعدي على الأطفال بالمدارس

صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يشارك في ملتقى الابتكار ضمن Cairo ICT 2025

فتح باب التقدم لبرنامج "التميّز في العلوم التطبيقية" بتمويل 8 ملايين جنيه

ألسن عين شمس: مهتمون باستخدام التحول الرقمي في تدريس اللغة الصينية

الأكثر قراءة

هيئة الأنفاق تكشف مزايا مترو الإسكندرية الجديد (انفوجراف)

المهن الموسيقية تحذر: لا شعارات أو ألفاظ خارجة خلال حفلات رأس السنة

أبرزها مولد فاطمة الزهراء، أهم الأحداث الإسلامية في شهر جمادى الآخرة

ذبحه وقطع عضو حساس، النيابة تعاين مسرح جريمة مقتل شخص على يد خليجي بالدقهلية

عباقرة ولكن مجهولون، "باديس الصنهاجي" قائد بارع حكم تونس والجزائر بقبضة من حديد

وزارة المالية تعلن بدء صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 بعد 48 ساعة

تأجيل محاكمة رمضان صبحي بتهمة التزوير لـ 25 نوفمبر مع حبسه على ذمة القضية

ترحيل رمضان صبحي لمركز أبو النمرس تمهيدا لحبسه

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي (آخر تحديث)

تعرف على سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

سعر القصدير في البورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

هيئة الأنفاق تكشف مزايا مترو الإسكندرية الجديد (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخروج من السجن في المنام وعلاقته بانتهاء الضغوط النفسية

أبرزها مولد فاطمة الزهراء، أهم الأحداث الإسلامية في شهر جمادى الآخرة

عباقرة ولكن مجهولون، "باديس الصنهاجي" قائد بارع حكم تونس والجزائر بقبضة من حديد

المزيد
الجريدة الرسمية