أخبار الرياضة اليوم: الأهلي يستهل مشواره في مجموعات دوري الأبطال بالفوز برباعية على شبيبة القبائل.. الزمالك يعلن ضم عنصر جديد للجهاز الفني.. وليفربول يواصل الترنح في الدوري الإنجليزي

18 حجم الخط

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

أكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق تعرض للإصابة في العضلة الضامة.

أبدى ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، سعادته الكبيرة ببداية الفريق القوية في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على شبيبة القبائل بنتيجة 4-1، مؤكدا أن الفريق قدم أداء يستحق به الفوز بنتيجة أكبر.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قائمة الأبيض لخوض مباراة زيسكو الزامبي، المقرر لها في التاسعة مساء غدٍ الأحد، على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الدوري الإنجليزي، تلقى مانشستر سيتي خسارة مؤلمة، على يد نظيره نيوكاسل يونايتد، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمتعهما على ملعب سانت جيمس بارك مساء اليوم السبت ضمن لقاءات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي.

استهل النادي الأهلي، مشواره في مجموعات دوري أبطال أفريقيا، بفوز مستحق على حساب ضيفه شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى.

عاد برشلونة بقيادة مدربه الألماني هانزي فليك، إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوزه الكبير على ضيفه أتلتيك بيلباو بأربعة أهداف دون رد.

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي، تعيين البرتغالي فابيو نونو محللًا للأداء بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم.

واصل ليفربول نتائجه السلبية بعدما خسر أمام نوتنجهام 3-0 في المباراة التي جمعتهما على ملعبه آنفيلد اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، إيقاف الدولي الكولومبي لويس دياز نجم فريق بايرن ميونخ الألماني، لثلاث مباريات، بسبب تدخله العنيف على المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، في دوري أبطال أوروبا.

توفى صباح اليوم السبت، الكابتن نبيل خشبة أمين صندوق اتحاد كرة اليد بعد رحلة صراع طويل مع المرض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.