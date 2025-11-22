هاتريك "قطة" يمنح بيراميدز فوزا غاليا على ريفرز النيجيري بدوري الأبطال

18 حجم الخط

بيراميدز وريفرز يونايتد، حقق فريق بيراميدز فوزا غاليا على ضيفه فريق ريفرز يونايتد بطل نيجيريا، بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما في إطار مواجهات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

أهداف مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد

سجل ثلاثية يبراميدز في شباك ريفرز يونايتد اللاعب الشاب أحمد عاطف "قطة" في الدقائق 52، 57 و72.

تشكيل بيراميدز في مواجهة ريفرز النيجيري

وبدأ بيراميدز أمام ريفرز النيجيري كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - كريم حافظ

خط الوسط: وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - إيفرتون داسيلفا - محمود زلاكة - عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

وتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - محمد حمدي - علي جبر - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - بلاتي توريه - مصطفى زيكو - دودو الجباس

حكام مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد

وأدار مباراة بيراميدز وريفرز النيجيري طاقم حكام من السودان بقيادة الحكم محمود إسماعيل، وعاونه محمد عبد الله المساعد الأول، وعمر أحمد المساعد الثاني، وعبد العزيز جعفر الحكم المساعد الرابع.

وراقب المباراة ماكور مابيل من جنوب السودان، والمنسق العام أليكساندر أسانتي من غانا، والمنسق الأمني هورون أونانا من الكاميرون، ومسئول البث الفضائي عبد الرحمن العليمي من مصر.

