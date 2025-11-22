الأحد 23 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

هاتريك "قطة" يمنح بيراميدز فوزا غاليا على ريفرز النيجيري بدوري الأبطال

بيراميدز
بيراميدز
18 حجم الخط

بيراميدز وريفرز يونايتد، حقق فريق بيراميدز فوزا غاليا على ضيفه فريق ريفرز يونايتد بطل نيجيريا، بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما في إطار مواجهات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

أهداف مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد 

سجل ثلاثية يبراميدز في شباك  ريفرز يونايتد اللاعب الشاب أحمد عاطف "قطة" في الدقائق 52، 57 و72. 

تشكيل بيراميدز في مواجهة ريفرز النيجيري

وبدأ بيراميدز أمام ريفرز النيجيري كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - كريم حافظ

خط الوسط: وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - إيفرتون داسيلفا - محمود زلاكة - عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

وتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - محمد حمدي - علي جبر - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - بلاتي توريه - مصطفى زيكو - دودو الجباس

 

حكام مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد

وأدار مباراة بيراميدز وريفرز النيجيري طاقم حكام من السودان بقيادة الحكم محمود إسماعيل، وعاونه محمد عبد الله المساعد الأول، وعمر أحمد المساعد الثاني، وعبد العزيز جعفر الحكم المساعد الرابع.

وراقب المباراة ماكور مابيل من جنوب السودان، والمنسق العام أليكساندر أسانتي من غانا، والمنسق الأمني هورون أونانا من الكاميرون، ومسئول البث الفضائي عبد الرحمن العليمي من مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بيراميدز ريفرز يونايتد دوري أبطال أفريقيا أحمد عاطف قطة أهداف مباراة بيراميدز و ريفرز يونايتد مباراة بيراميدز و ريفرز يونايتد

مواد متعلقة

بمشاركة مرموش، السيتي يسقط أمام نيوكاسل بنتيجة 2-1 في الدوري الإنجليزي

الزمالك يستقبل مدير معهد برشلونة ويبحث سبل التعاون المشترك

الترجي يتعادل سلبيا على أرضه أمام الملعب المالي بدوري أبطال أفريقيا

أحمد عبد الرؤوف يعلن قائمة الزمالك لمواجهة زيسكو في الكونفدرالية

شاهد، استقبال جمهور الأهلي لإمام عاشور لحظة مشاركته أمام شبيبة القبائل

الحزن يسيطر على محمد الشناوي لحظة خروجه مصابا في مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

تحت أنظار مرموش، شوط أول سلبي بين مانشستر سيتي ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على شبيبة القبائل

الأكثر قراءة

انخفاض كبير في البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025

سعر السمك اليوم، انخفاض البوري والكابوريا والبلطي

ليفربول يتراجع لهذا المركز، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة أرسنال ضد توتنهام

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تتهاوى إلى 5 جنيهات وارتفاع يومي مقلق في البصل والليمون

صيف في القاهرة وانخفاض في الصعيد، درجات الحرارة اليوم الأحد في مصر

الدوري المصري، الاتحاد السكندري يستضيف الجونة بحثا عن الانتصارات

شيرين عبد الوهاب تكشف حقيقة اعتزالها الفن

اختفاء ذهب "خالدة للبترول"، شبهات رسمية وتحقيقات سرية تهز القطاع

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تتهاوى إلى 5 جنيهات وارتفاع يومي مقلق في البصل والليمون

سعر السمك اليوم، انخفاض البوري والكابوريا والبلطي

سعر الفاكهة اليوم الأحد، الخوخ بـ 60 جنيهًا والموز يبدأ مرحلة التهاوي

يصل لـ 9 جنيهات، انخفاض مفاجئ في أسعار الزيت اليوم الأحد بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد مواجهات نصف نهائي كأس العالم للناشئين  (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من القرآن والسنة، كيف حث الشرع الشريف على إحسان الظن بالآخرين؟

"كان فيها خلاف"، نصر واصل يكشف كواليس إصدار فتوى تحريم "التدخين" خلال توليه منصب المفتي

وزير الأوقاف السابق: الميليشيات تدمر الدول ولا أمان إلا بجيش وطني واحد

المزيد
الجريدة الرسمية