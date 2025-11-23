الإثنين 24 نوفمبر 2025
مانيما يفوز على عزام يونايتد 0/2 في الكونفدرالية الأفريقية

فاز فريق مانيما الكونغولي على مضيفه فريق عزام يونايتد التنزاني، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جرت اليوم الأحد، بالجولة الأولى من دور المجموعات في مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأنهى مانيما الشوط الأول من المباراة متقدما بهدف، قبل أن ينجح في تسجيل الهدف الثاني في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وينافس مانيما وعزام في المجموعة ذاتها التي يتواجد فيها نادي الوداد الرياضي المغربي والذي يستضيف مساء اليوم الأحد، منافسه نيروبي يونايتد الكيني.

 

الجريدة الرسمية