ستيلينبوش يخطف فوزا قاتلا من أوتوهو في كأس الكونفدرالية الأفريقية

حقق فريق ستيلينبوش الجنوب أفريقي فوزا في الوقت القاتل على حساب ضيفه فريق أوتوهو الكونغولي، بنتيجة 0/1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد، في الجولة الأولى من دور المجموعات في مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

سجل أشلي كوبيدو هدف فريق ستيلينبوش في مرمى أوتوهو في الدقيقة 90+3.

فوز مانيما على عزام يونايتد

فاز فريق مانيما الكونغولي على مضيفه فريق عزام يونايتد التنزاني، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جرت اليوم الأحد، بالجولة الأولى من دور المجموعات في مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأنهى مانيما الشوط الأول من المباراة متقدما بهدف، قبل أن ينجح في تسجيل الهدف الثاني في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وينافس مانيما وعزام في المجموعة ذاتها التي يتواجد فيها نادي الوداد الرياضي المغربي والذي يستضيف مساء اليوم الأحد، منافسه نيروبي يونايتد الكيني.

