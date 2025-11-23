روني يتهم قادة ليفربول بالتسبب في انهيار الفريق

18 حجم الخط

عبر الأسطورة الإنجليزي واين روني، نجم مانشستر يونايتد السابق، عن انتقاده لفريق ليفربول بعد الهزيمة المخيبة للآمال على أرضه أمام نوتنجهام فورست 0/3 بالجولة 12.

ودخل ليفربول المباراة متأخرًا بثماني نقاط عن متصدر البريميرليج آرسنال قبل انطلاق مباريات نهاية الأسبوع، وكانوا بحاجة إلى الفوز من أجل بدء العودة في سباق اللقب.

ومع ذلك، قد يتأخرون بفارق 11 نقطة عن المدفعجية إذا حصد رجال ميكيل أرتيتا الفوز في ديربي شمال لندن ضد توتنهام، اليوم الأحد.

روني ينتقد قادة ليفربول

وانتقد روني ليفربول بشدة بعد أدائهم أمام نوتنجهام، حيث أشار بأصابع الاتهام إلى "قادة" النادي في غرفة الملابس كسبب رئيسي وراء الأداء السيء.

وقال روني، في تصريحات لقناة "سكاي سبورتس": "ليفربول فريق جيد جدًا، ويمر بفترة عصيبة للغاية، حتى في بداية الموسم، فازوا بالمباريات، لكنهم كانوا يعانون من ضعف الأداء، على قادة الفريق في غرفة الملابس رفع معنويات اللاعبين".

وأضاف روني: "إذا لم يتمكن النادي من ترتيب أموره في الأسابيع المقبلة، فسيكون آخر فريق من الفرق الستة الكبرى يتراجع في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز".

وتابع: "لقد رأينا ذلك على مدار السنوات القليلة الماضية مع مانشستر يونايتد، ورأيناه العام الماضي مع توتنهام، فقد يتراجعون في جدول الترتيب".

