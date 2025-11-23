الإثنين 24 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

روني يتهم قادة ليفربول بالتسبب في انهيار الفريق

ليفربول
ليفربول
18 حجم الخط

عبر الأسطورة الإنجليزي واين روني، نجم مانشستر يونايتد السابق، عن انتقاده لفريق ليفربول بعد الهزيمة المخيبة للآمال على أرضه أمام نوتنجهام فورست 0/3 بالجولة 12.

ودخل ليفربول المباراة متأخرًا بثماني نقاط عن متصدر البريميرليج آرسنال قبل انطلاق مباريات نهاية الأسبوع، وكانوا بحاجة إلى الفوز من أجل بدء العودة في سباق اللقب.

ومع ذلك، قد يتأخرون بفارق 11 نقطة عن المدفعجية إذا حصد رجال ميكيل أرتيتا الفوز في ديربي شمال لندن ضد توتنهام، اليوم الأحد.

روني ينتقد قادة ليفربول

وانتقد روني ليفربول بشدة بعد أدائهم أمام نوتنجهام، حيث أشار بأصابع الاتهام إلى "قادة" النادي في غرفة الملابس كسبب رئيسي وراء الأداء السيء.

وقال روني، في تصريحات لقناة "سكاي سبورتس": "ليفربول فريق جيد جدًا، ويمر بفترة عصيبة للغاية، حتى في بداية الموسم، فازوا بالمباريات، لكنهم كانوا يعانون من ضعف الأداء، على قادة الفريق في غرفة الملابس رفع معنويات اللاعبين".

وأضاف روني: "إذا لم يتمكن النادي من ترتيب أموره في الأسابيع المقبلة، فسيكون آخر فريق من الفرق الستة الكبرى يتراجع في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز".

وتابع: "لقد رأينا ذلك على مدار السنوات القليلة الماضية مع مانشستر يونايتد، ورأيناه العام الماضي مع توتنهام، فقد يتراجعون في جدول الترتيب".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

واين روني روني ليفربول نوتنجهام الدوري الانجليزي

مواد متعلقة

ليفربول يتراجع لهذا المركز، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة أرسنال ضد توتنهام

مفاجأة ينتظرها صلاح، أول المرشحين لخلافة سلوت في ليفربول بعد الخسارة السادسة بالبريميرليج

نفسنة أم نصيحة، روني يشن هجوما جديدا على محمد صلاح

محمد صلاح يستعد لتحطيم رقم روني القياسي في الدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة

بعد الاجتماع الودي، ممداني لا يزال يعتبر ترامب "فاشيا"

خريفى مائل للحرارة نهارا، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا

لتر الذرة يرتفع 3 جنيهات، أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

مسلم يعلن عودته لزوجته يارا: رجعت لحضني وأولى عندي من أي حد

اليوم، انطلاق النسخة الرابعة من الملتقى العلمي الدولي لكلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية

انخفاض يصل لـ 33 جنيها، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

4 أكلات للحفاظ على مستوى ضغط الدم

تحطم سيارتين بسبب انهيار جزئي بعقار قديم في الإسكندرية (صور)

خدمات

المزيد

لتر الذرة يرتفع 3 جنيهات، أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

غرامة 500 جنيه، عقوبة عدم التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تتهاوى إلى 5 جنيهات وارتفاع يومي مقلق في البصل والليمون

سعر السمك اليوم، انخفاض البوري والكابوريا والبلطي

المزيد

انفوجراف

7 حالات تبطل الصوت الانتخابي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 24 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 24 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 24 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية