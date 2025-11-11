نفسنة أم نصيحة، روني يشن هجوما جديدا على محمد صلاح

18 حجم الخط

شن النجم الإنجليزي واين روني، أسطورة مانشستر يونايتد الأسبق، هجومًا كبيرًا على محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخبنا الوطني.

وقال روني عبر شبكة "بي بي سي" إن محمد صلاح لم يقدم الدعم اللازم لزميله كونور برادلي في الجبهة اليمنى خاصة مع سرعات جيريمي دوكو لاعب مانشستر سيتي.

وأضاف: "صلاح موجود في الفريق لتسجيل وصناعة الأهداف، لقد كان من أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي على مدار السنوات الست أو السبع الماضية.. لكن في المباريات الكبيرة، عليك أن تُضاعف جهودك".



وتابع: "عليك أن تعود وتساعد زميلك في الفريق.. كان كونور برادلي يُعاني بشدة أمام مانشستر سيتي إذ تُرك وحيدًا دون دعم من صلاح".



وأتم قائلًا: "كان رايان جرافينبيرش يبذل قصارى جهده لمساعدة برادلي، لكن هذا الأمر يترك مساحات في مواقع أخرى.. وأعتقد أن صلاح يجب أن يعود ويساعد زميله في الفريق".



واعتاد روني مؤخرًا على انتقاد محمد صلاح وتوجيه تصريحات لاذعة ضده خاصة في الموسم الحالي مع تراجع مردوده التهديفي.

وتلقى ليفربول هزيمة مريرة خارج ملعبه أمام مانشستر سيتي بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الحادية عشرة للدوري الإنجليزي.

