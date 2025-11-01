محمد صلاح يستعد لتحطيم رقم روني القياسي في الدوري الإنجليزي

يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية والمصرية مواجهة ليفربول وأستون فيلا الليلة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يدخل النجم المصري محمد صلاح المباراة أمام فرصة تاريخية جديدة.

صلاح يستعد لتحطيم رقم روني

صلاح يحتاج إلى مساهمة تهديفية واحدة فقط (هدف أو صناعة) ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة الإنجليزية واين روني، الذي يمتلك 276 مساهمة مع مانشستر يونايتد كأكثر من ساهم بالأهداف مع نادٍ واحد في تاريخ البريميرليج.

ويملك صلاح حتى الآن 275 مساهمة بقميص ليفربول منذ انضمامه في صيف 2017، ليصبح على أعتاب دخول قائمة الأساطير من أوسع أبوابها، في حال نجح في التسجيل أو الصناعة أمام أستون فيلا الليلة على ملعب أنفيلد.

