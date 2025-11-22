الأحد 23 نوفمبر 2025
أخبار مصر

رعدية ومتوسطة على هذه المدن وخفيفة على الجنوب، أماكن سقوط الأمطار غدا

طقس الغد، فيتو
طقس الغد، فيتو
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار، حيث تسقط الأمطار الخفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على حلايب وشلاتين ومرسى علم فترات متقطعة.

 

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا السبت

تضرب الوجه البحري حتى الصعيد، تحذير هام من ظاهرة تعكر 5 ساعات من صفو طقس اليوم

وتسقط الأمطار الخفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد فى السلوم ومطروح وجنوبا على ابو سمبل وأسوان وذلك على فترات متقطعة.


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأحد ويستمر ارتفاع درجات الحرارة ويعد اليوم ذروة الموجة الحارة يسود طقس حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة  فى الصباح الباكر وآخر الليل  على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، و السواحل الشمالية الغربية وعلى سيناء على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة في آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  32

درجة الحرارة الصغرى: 18

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى: 17


شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة الصغرى: 15

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:34

درجة الحرارة الصغرى: 19

 

