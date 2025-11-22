الأحد 23 نوفمبر 2025
الكشف عن حكم مباراة ريال مدريد وإلتشي في الليجا

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن هوية الحكم الذي سيتولى إدارة مباراة ريال مدريد وإلتشي، مساء غدا الأحد، ضمن منافسات الليجا.


ويحل ريال مدريد ضيفًا على إلتشي في ملعب "مانويل مارتينيز فاليرو" ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإسباني، موسم 2025/26.


ويمتلك ريال مدريد 31 نقطة حيث يحتل المركز الثاني في جدول الدوري الإسباني، بعد ارتقاء برشلونة إلى الصدارة مؤقتًا عقب فوزه برباعية على أتلتيك بلباو مساء السبت.

 

في حين أن إلتشي لديه 15 نقطة حيث يحتل حاليًا المركز الثاني عشر في جدول الدوري الإسباني للموسم الجاري.

حكم مباراة ريال مدريد ضد إلتشي

وحسبما نشر الاتحاد الإسباني عبر موقعه الرسمي، فإن الحكم فرانشيسكو هيرنانديز، سيكون مسؤولًا عن إدارة مباراة ريال مدريد وإلتشي في الدوري الإسباني.

وبالنسبة لتقنية الفيديو في المباراة المذكورة، بين ريال مدريد وإلتشي، سيكون مسؤولًا عنها ماريو ميليرو لوبيز.

