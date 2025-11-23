حسين لبيب لـ السيسي: عايزينك تبص علينا ياريس وإحنا تحت أمر الدولة

18 حجم الخط

قال حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، إن المجلس الحالي يحاول بكل جهده حل المشكلات التي تواجه النادي، منوهًا إلى الدور الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسي في إدارة الأزمات الكبرى مثل أزمة غزة والحفاظ على أمن مصر.



وأضاف لبيب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: "عايزينه يبص لنادي الزمالك بنظرة قوية وفيها حق للنادي. إحنا بنطلب حقنا في استرداد أرض أكتوبر".

وأشار إلى أن النادي ملك للدولة وأنه ملتزم تمامًا بأي قرار تصدره الجهات الرسمية بشأن الأرض: "النادي ملك للدولة ونحن تحت أمر الدولة في أي شيء، وأي كان القرار بشأن أرض أكتوبر".

وأكد رئيس النادي أن حل أزمات الزمالك المالية والمديونيات مرتبط بشكل مباشر باسترداد أرض النادي في أكتوبر، مشيرًا إلى أن استعادة الأرض ستتيح للنادي الفرصة لإدارة مشاريعه واستثماراته بطريقة تحمي حقوقه وتساعد على سداد الديون المتراكمة.

وأضاف: "احنا نادي الدولة ونطلب من الرئيس أن ينظر لنا ويساعد في عودة أرض النادي في أكتوبر".

التزام نادي الزمالك بالقانون والدولة

أكد حسين لبيب أن النادي ملتزم بالقوانين وبمصلحة الدولة، وأن المجلس يسعى دائمًا لتحقيق الحق القانوني للنادي بما يضمن استمرار نشاطه الرياضي واستقرار أمواله، داعيًا إلى حل سريع وعادل لأرض النادي في أكتوبر.

وزير الرياضة: حل قريب لأزمات نادي الزمالك وأرض أكتوبر

من جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة لا تترك نادي الزمالك وأنها تتابع ملف سحب أرض أكتوبر عن كثب.

وقال صبحي:"الأرض من 2003 ممنوحة للزمالك وتم تجديدها 3 مرات للبناء. من حيث المبدأ، هناك حلول، والزمالك مؤسسة كبيرة لن تُترك".

وشدد على أن الوزارة تدعم النادي دائمًا، لكن أي حل يجب أن يأخذ الشق القانوني في الاعتبار لضمان سلامة الإجراءات.

الشق القانوني والحقوق المؤسسية بشأن نادي الزمالك

وأوضح الوزير:"الفترة القريبة المقبلة سيكون هناك حلول لأزمات نادي الزمالك، ونحن داعمين لمؤسسة الزمالك. الشق القانوني مهم جدًا ويجب أن يتم التعامل معه بدقة".

وأكد صبحي أن أرض أكتوبر ملك لمؤسسة الزمالك وليس لشخص أو مجلس بعينه، ما يعني أن أي حل يجب أن يحافظ على حقوق النادي القانونية ويمكّنه من استكمال مشاريعه.

أشار الوزير إلى أن وزارة الشباب والرياضة تسعى لضمان استقرار النادي واستمرار مشاريعه، مؤكدًا أن الحلول المرتقبة ستكون متوافقة مع القانون وتضمن حقوق النادي والدولة على حد سواء.

