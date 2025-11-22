السبت 22 نوفمبر 2025
فيه حاجة غلط، أستاذ سدود يكشف دعامات خرسانية حديثة وهبوط بجسم سد النهضة (صور)

دعامات وهبوط أضعف
سد النهضة، أكد الدكتور محمد حافظ، أستاذ السدود بجامعات ماليزيا، عن وجود دعامات غريبة في جسم سد النهضة الخرساني، كاشفًا عن أضعف مقطع في بناء السد الإثيوبيا، مستعينًا بأحدث صور تم التقاطها للسد ويظهر فيها هذا التدعيم.

سر وجود التدعيم في جسم سد النهضة الخرساني


وتساءل الدكتور محمد حافظ عن سر وجود هذا التدعيم في جسم سد النهضة الخرساني، والذي لم يكن موجودًا من قبل، قائلًا: "ما حقيقة واقع الإجهادات والهبوط الرأسي والجانبي بهذا المقطع تحديدًا"، ووصف ذلك التدعيم قائلًا: "فيه حاجة غلط". 

وقال الدكتور محمد حافظ في تدوينة له عبر صفحته بـ "الفيس بوك"، عن سر التدعيم الجديد الذي ظهر في الجسم الخرساني لسد النهضة: "إيه ده؟؟.. 

هذا المكان هو أضعف مقطع في بناء سد النهضة الخرساني.. ما سبب تدعيم هذه المنطقة بكل هذه الكتل الخرسانية بعد إكتمال الملء الخامس وقبل الملء السادس". 


وتابع أستاذ السدود: "المفروض أن الإجهادات الواقعة علي هذا المقطع تم حسابها بكل دقة من قبل المصمم، والأمر لا يحتاج لإضافة (تدعيم) قبل اكتمال البناء بالكامل". 

حقيقة الإجهادات والهبوط الرأسي والجانبي في سد النهضة


وتساءل أستاذ السدود الدكتور محمد حافظ عن سر الهبوط فقال: "ما حقيقة واقع الإجهادات والهبوط الرأسي والجانبي بهذا المقطع تحديدًا، بشكل عام فإن التعزيز الهيكلي فوق البرابخ الأربعة ذات المقطع (7.5 × 8.3 متر)، والتي تمر عبر جسم السد في مستوى الأساسات تقريبًا قد تم غلقها لاحقًا بعد اكتمال السد الرئيسي وتشغيل بوابات تصريف المياه عند منسوب (542 فوق سطح البحر)

وقال الدكتور محمد حافظ "وعلي الرغم من (إغلاق تلك البرابخ بحشوة خرسانية) قبل 4 سنوات مضت، إلا أنها تكون أقل صلابة وأكثر تعرضًا للإجهادات المركزة علي المحور الرأسي والأفقي..، لذا فإن إضافة كتلة خراسانية إضافية تعمل على زيادة قدرة (هذا المقطع) على مقاومة القص والانحناء، وتحسين توزيع الأحمال عن جسم السد الأعلى وتقليل الهبوط الغير متساوي أو التشققات حول منطقة سقف المجاري.. في حاجة (غلط).

وعن سر وجود التدعيم لجسم سد النهضة الخرساني، قال الدكتور محمد حافظ: "أنا كتبت إللي شفته.. والذي يؤكد حدوث تعديل (كبير) في هذا المقطع، لا يمكن أن تخطئه عين.. وهذا التعديل لم يكن موجود في التصميم الأساسي".


وتساءل الدكتور محمد حافظ: "لماذا تم هذا التعديل، قد يمكني (توقع) عدة أسباب، ولكن السبب الحقيقي يكمن مع مدير موقع سد النهضة وشركة ساليني ولن يبوح أي منهما أبدا عن السبب الحقيقي.."
 

الجريدة الرسمية