فنكوش إثيوبيا.. خبير سدود يكشف: سد النهضة غير قادر على توليد الكهرباء

كشف الدكتور محمد حافظ، أستاذ هندسة السدود وجيوتكنيك السواحل الطينية بالجامعة التكنولوجية بماليزيا، عن مفاجأة جديدة وصادمة بشأن سد النهضة، مؤكدًا على وجود، ما وصفه بـ "دليل قاطع" يكشف عدم قدرة سد النهضة على توليد كهرباء أكثر من 1500 ميجاوات فقط.

مزاعم إثيوبيا بشأن كهرباء سد النهضة



ووصف الدكتور محمد حافظ مزاعم إثيوبيا بأن سد النهضة سوف يولد (5150 ميجاووات في ساعة) بأنها "فنكوش إثيوبي"، مؤكدًا أن التوربينات بسد النهضة تعمل لقرابة نصف يوم فقط، تصرف خلالها كمية مياه تعادل 50 مليون متر مكعب يوميًا فقط.

دليل قاطع بعدم قدرة إثيوبيا على توليد الكهرباء المطلوبة من سد النهضة، فيتو



وقال الدكتور محمد حافظ عن مفاجأته الجديدة بشأن سد النهضة: "دليل إثيوبي قاطع على عدم قدرة سد النهضة توليد أكثر من 1500 ميجاووات في الساعة فقط وليس 5150 كما يدعون..."

وأكد أستاذ السدود الدكتور محمد حافظ أنه "تم منذ أيام نشر صورة من داخل محطة توليد الكهرباء بسد النهضة كدليل على تشغيل توربينات السد، وفي الصورة الإثيوبية الأصيلة تقول أن التوربينات، بغض النظر عن عدد التوربينات، في الإجمالي تولد (1601.7 ميجاوات في الساعة)، وهذا أمر مؤكد لا شك فيه."

توليد الكهرباء في سد النهضة



وأوضح أستاذ السدود الدكتور محمد حافظ أنه "ينتج عن توليد تلك الطاقة أي (1601.7 ميجاووات في الساعة) تصريف كمية مياه تعادل (1680 متر مكعب لكل ثانية)، وفي الساعة الواحد وعند تشغيل عدد من التوربنات لتوليد (1601.7 ميجاووات لكل ساعة) سيتم تصريف ما يعادل 6.05 مليون متر مكعب فقط"

تشغيل توربينات سد النهضة نصف ساعة فقط، فيتو



وأشار محمد حافظ إلى أن ذلك يعني أنه "في اليوم الواحد يكون حجم التصريف على أساس (1601.7 ميجاووات)، تعادل 6.05 في 24 ساعة، أي 145.2 مليون متر مكعب، وهذا على أساس تشغيل هذا العدد من التوربينات على مدار اليوم بالكامل".

وأكد محمد حافظ أن "حجم تصريف توربينات سد النهضة طيب في السنة الواحدة يعادل 53 مليار متر مكعب، وتصريف 53 مليار متر مكعب سنويًا لكل من السودان ومصر، هذا خير عظيم جدًا يزيد عن متوسط التدفق السنوي بقرابة 4.5 مليار متر مكعب سنويًا، حيث يصل التدفق السنوي للنيل الأزرق عند موقع سد النهضة قرابة 48.5 مليار متر مكعب."

وتساءل الدكتور محمد حافظ عما يعني زيادة إنتاج الكهرباء في سد النهضة عن 1601 ميجاووات في الساعة، مؤكدًا أن ذلك يعني تصريف (مياه أكثر من التدفق المتوسط)، ربما يصل لقرابة 60 مليار متر مكعب سنويًا".

وأكد محمد حافظ أن "هذا أمر لن تسمح به إثيوبيا، أن يكون التدفق لمصر والسودان بعد بناء سد النهضة أكبر من التدفق المتوسط السنوي ذات الــ 48.5 مليار متر مكعب".

سد النهضة يولد كهرباء أقل والسر في التوربينات



وأشار الدكتور محمد حافظ إلى أنه "في حالة إصرار إثيوبيا على تصريف فقط، التدفق المتوسط أي 48.5 مليار متر مكعب، فهذا يعني أن عليهم توليد كمية كهرباء أقل من الــ (1601 ميجاووات في الساعة".

وأكد الدكتور محمد حافظ زيف إدعاء إثيوبيا بشأن كهرباء سد النهضة، فقال: "وعليه القول بأن سد النهضة سوف يولد 5150 ميجاووات كل ساعة، فهذا (فنكوش إثيوبي)، فتوربينات سد النهضة تعمل لقرابة نصف يومًا فقط، بحيث تصرف خلال تلك الفترة كمية مياه تزيد عن التدفق البيئي المتفق عليه، والذي يعادل 50 مليون متر مكعبًا يوميًا".

أزمة سد النهضة ومزاعم إثيوبيا، فيتو



وكشف أستاذ السدود عن ملاحظة وصفها بـ "الهامة جدًا، وهي أن "منسوب سد النهضة اليوم يقارب (634 فوق سطح البحر)، ومع هذا (الضاغط الهيدروستاتيكي الكبير) يتم توليد (1601 ميجاووات مقابل تصريف 1680 متر مكعب في الثانية)، وفي حالة إنخفاض هذا الضاغط الهيدروستاتيكي عن منسوب (634 إلي أقل فرضا عند منسوب 625 فوق سطح البحر)، عندئذ ستحتاج التوربينات بسد النهضة تصريف قرابة (2500 متر مكعب في الثانية) لتوليد نفس القدر من الكهرباء ذات الــ 1601.7 ميجاووات لكل ساعة).

وقال الدكتور محمد حافظ أنه "في حالة موافقة إثيوبيا على تشغيل التوربينات لمدة 24 ساعة على مدار العام، فعندئذ سيكون متوسط الإنتاج لن يزيد عن (1450 ميجاووات)، وهذا قادر على تصريف قدر من المياه تعادل التدفق المتوسط السنوي ذات الــ (48.5 مليار متر مكعب).

وأكد الدكتور محمد حافظ أن "عدد التوربينات الــ (13) بسد النهضة هو أكبر بكثير من قدرات (الطاقة الكامنة) في مياه النيل الأزرق، وكان يكفي فقط (9 توربينات) يعمل منها (4 توربينات بالتبادل مع4 توربينات+ 1.0 في الصيانة) وليس (13 توربين).



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