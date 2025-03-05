الأربعاء 05 مارس 2025
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القمر الصناعي يكشف ما أخفته إثيوبيا، تسريب ممرين يتسبب في إزالة جزء خرساني بسد النهضة

سد النهضة، فيتو
سد النهضة، فيتو

كشف الباحث بالشأن الأفريقي وحوض النيل، هاني إبراهيم، عن أماكن المياه المسربة في جسم سد النهضة، والتي أوضحتها صورة القمر الاصطناعي، التي تم التقاطها حديثًا، والتي توضح شكل التسريب والمكان، قبل الأعمال الحالية في بوابات السد من أرض الواقع.

تسريب بممري سد النهضة برغم غلقهما

وأكد الباحث هاني إبراهيم استمرار إثيوبيا في غلق مفيض سد النهضة، وتقوم بتمرير المياه من خلال عدد محدود من التوربينات، حيث أعلنت إثيوبيا أنها تقوم بتشغيل 5 توربينات فقد، من أصل 13 توربين. 

أماكن تسرب المياه من جسم سد النهضة وأعمال البناء، فيتو
أماكن تسرب المياه من جسم سد النهضة وأعمال البناء، فيتو


وقال هاني إبراهيم عن شكل التسريب من سد النهضة، الذي بدا واضحًا في صور الأقمار الصناعية: "المحتمل في موضوع الأعمال الخاصة بالدرجة أعلى البوابات السفلية، هي محاولة تدعيم أو إزالة لجزء خرساني، بسبب التسرب من ممرين الاستخدامات، وخلال فترة عملهم ومحاولة تدعيم الأمر".

وأكد هاني إبراهيم أنه "تم ملاحظة بعض الأعمال، التي تتم أعلى البوابات السفلية بالسد الكارثي "سد النهضة"، مع ملاحظة استمرار التسرب من ممرين الاستخدامات رغم غلقهما".

شكل تسريبات المياه والأعمال بجسم السد، فيتو
شكل تسريبات المياه والأعمال بجسم السد، فيتو


وعن بوابات سد النهضة، أضاف هاني إبراهيم "ملاحظة البوابات، السد يضم 4 بوابات سفلية، كانت تعمل قبل أعمال الملء، واستمرت حتى الملء الثاني وتم غلقها تماما مع استمرار بعض الأعمال لمعالجة بعض المشكلات غير المعلومة".

تردي جودة الصلب المستخدم في سد النهضة

وأوضح هاني إبراهيم: "ومؤخرًا منذ أيام، بدأ العمل على إزالة البوابات المعدنية، لم يكن لها دور فعلي، والونش المعني بتلك البوابات مع أعمال صب خرساني في تلك النطاقات".

تسريب المياه من الممرين، فيتو
تسريب المياه من الممرين، فيتو


وعن التسريب بجسم سد النهضة أكد أن "الإجراء بعد عدة سنوات، وبالتالي محتمل هناك أسباب لذلك، ربما واجهوا مشكلة ما استدعت القيام بذلك، مع ملاحظة استمرار فتحات تلك البوابات المعدنية حتى الآن".

وأضاف هاني إبراهيم أنه "إذا استمرت تلك الأعمال لنطاق أعلى من الواضح في الصورة، قد يكون الغرض محاولة تدعيم ولكنها تشرح أن الأعمال تتم بدون دراسات فعلية".

وأوضح هاني إبراهيم في ملاحظته أن "التسرب من ممرين الاستخدامات تعود إلى تردي جودة الصلب المستخدم "في سد النهضة"، وسبق وأعلنت إثيوبيا عن الأمر عند مراجعة ملف فساد السد، وادعت قيامها بتغيير الممرين ولكن يبدو لم يحدث لاستمرار التسرب منهم، أو مشكلة خاصة بالبوابات الخلفية مع تردي جودة الممرين".

إثيوبيا تغلق مفيض السد وتمرير محدود من التوربينات

وعن التطورات من خلال متابعة سد النهضة، قال هاني إبراهيم: "تمرير المياه يتم من خلال عدد محدود من التوربينات، بشكل جزئي مع استمرار غلق المفيض، لم يشهد منسوب النيل الأزرق أي ارتفاع يذكر، خلال شهور يناير وفبراير وحتى اليوم".

أماكن تسريب المياة بسد النهضة، فيتو
أماكن تسريب المياه بسد النهضة، فيتو


وأشار إلى أن المقارنة بين أيام 3 يناير و2 فبراير و4 مارس تؤكد أن التدفق لم يشهد أي زيادة رغم إعلانات إثيوبيا عن عمل 5 توربينات وإجراء تجارب على توربينة سادسة.، قائلًا: "بشكل عام التدفق يعادل تشغيل 2 توربين وفي بعض الأحيان 3 توربينات فقط وليس كما تدعي بعض الصفحات الإثيوبية".

وأكد هاني إبراهيم أن "السد مفترض أن يضم 13 توربين، ولم يتم الانتهاء سوى من 5 توربينات، وفق إعلانات إثيوبية، على الرغم من تضمن البحيرة على حوالي 65 مليار متر مكعب، تكفي لتشغيل جميع توربينات السد لفترات طويلة، ولكن الغرض الإثيوبي يهدف للتحكم في المياه، بعيدًا عن أي أغراض كهربية معلنة لم تتحقق على أرض الواقع".

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