سعرها 23 مليون جنيه وبها مضخة بترول، ساعة عجيبة في دبي تثير الجدل (فيديو)

ساعة غريبة بمضخة بترول، هل فكرت يومًا في ارتداء ساعة يبلغ ثمنها 23 مليون جنيه، قد يكون الأمر صعبًا أو يصعب تصديقه، لكن بالفعل ذلك حدث في أسبوع دبي للساعات، حيث عُرضت ساعة عجيبة من ماركة "جاكوب أند أوبل بامب"، مصمم داخلها مضخة نفط تتحرك بشكل واقعى.

ساعة بمضخة بترول يبلغ سعرها 23 مليون جنيه

يتراوح سعر الساعة ماركة "جاكوب أند أوبل بامب"، من 300 ألف دولار إلى 500 ألف دولارًا أمريكيًا، أي من 14 مليونا و226 ألف جنيه إلى 23 مليونا و710 آلاف جنيه، وتحاكي في حركة تروسها حركة مضخة البترول، ومصنوعة من الذهب الخالص.

اليوم كنت في اسبوع دبي للساعات، وهذي وحده من اجمل الساعه اللي شفتها، اسمها "جاكوب اند كو أويل بامب" تخيلو انهم مصممين داخلها مضخة نفط تتحرك بشكل واقعي، التفاصيل اللي فيها جدًا مبهره!!! pic.twitter.com/sGwzbaAxDw — MOATH | معاذ (@M0ATH) November 21, 2025



ويؤكد المتخصصون في صناعة الساعات أن ساعة "جاكوب أند أوبل بامب" تعتبر من الساعات الفاخرة ذات تصميم مستوحى من صناعة النفط، وتتميز بـ "آلية تلقائية" تحاكي عمل مضخة النفط الحقيقية.

ويتم تشغيل هذا الألية التلقائية عند الطلب، باستخدام أحد الأزرار الجانبية، حيث تتحرك مضختا زيت مصغرتان، ويكون الميناء على شكل برميل وخزانات للنفط، وتتضمن الساعة أيضًا توربيون "محور دوران" مزدوج المحور، في الإصدارات الأقدم، ومؤشر احتياطي الطاقة على شكل مقياس ضغط، مع إمكانية أن تكون الساعة مصنوعة من الذهب الوردي أو الأبيض.

مكونات منصة التنقيب مثل الأنابيب والبراميل في الساعة

ومن مميزات الساعة تحتوي على آليتين مصغرتين تشبهان مضخات النفط، تتحركان للأعلى والأسفل، ومحاكاة لمختلف مكونات منصة التنقيب مثل الأنابيب والبراميل.

ومحور الدوران "التوربيون" يحتوي الإصدارات الأقدم على توربيون مزدوج المحور، بينما تحتوي الإصدارات الأحدث على توربيون ذي محور واحد للطيران.

Innovation cast in steel and motion.



The Oil Pump in its 43.5mm case stands as a testament to bold engineering. From the flow of its movement to the geometry of its architecture, every angle reimagines what watchmaking can be.

Jacob & Co. — where imagination becomes precision.… pic.twitter.com/fyMEit7tOr — Jacob&Co (@_Jacobandco) October 27, 2025

ويظهر مؤشر الطاقة على شكل مقياس ضغط للزيت ويشير إلى احتياطي الطاقة المتبقي للساعة، وتتميز الساعة بحرفية فائقة، فمعظم الأجزاء مصنوعة يدويًا من الذهب، بما في ذلك الأنابيب والآليات.

وتتوفر الساعة بإصدارات متعددة بما في ذلك الذهب الوردي، والذهب الأبيض، وإصدارات أحدث بحجم أصغر، وبمحور دوران واحد.

وأشار المتخصصون إلى عيوب الساعة، مؤكدين أنها من الساعات المصممة لتكون ثقيلة وضخمة، وهي مصممة لتكون قطعة فنية أكثر من مجرد أداة عملية لقياس الوقت، ويبلغ سعر الساعة حوالي نحو 500 ألف دولار أمريكي.

وأثارت الساعة المعروضة في أسبوع الساعات في دبي جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق البلوجر عبد الله جابر فقال: "أنا بشوف الوقت ولا راح استخرج بترول!؟ نتفق أنه إبداع وهندسة دقيقة مبهرة بس ما المنفعة التي ستعود عليّ غير الإحساس بالتفرد والتميز! أعتقد ولا شيء".

وقال البلوجر أبو علي همام: "هذه الساعة تصلح لمستخرجين النفط، لكن ليس لها أي فائدة على الإنسان العادي، والسعر مبالغ فيه جدًا".

وردت البلوجر سارة رجب قائلة: "بثمن هذه الساعة الواحدة يمكن للإنسان أن يشتري منزل وعربية".

