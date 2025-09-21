ثمنها رخيص لكن تكلفتها حياتك، إحذر من قطع غيار السيارات المغشوشة

انتشرت في بعض الأوقات العديد من قطع غيار السيارات المغشوشة، عقب ارتفاع الأصلية وتعثر الكثير من المستهلكين عن شراءه، لذا اتجه المستهلكين نحو الاسعار المخفضة دون وعي عن مدي خطورتها علي السيارات وسلامة المواطنين.

حيث تُصنّع قطع غيار السيارات المغشوشة من مواد رديئة وبدون أدنى معايير للجودة والسلامة، وتُعرض بأسعار رخيصة لتغري السائقين الذين يبحثون عن حلول اقتصادية لصيانة سياراتهم، لكن ما لا يدركه الكثيرون أن التوفير قد يكلفهم حياتهم.

ونرصد في التقرير التالي خطورة استخدام قطع غيار السيارات المغشوشة في السيارات وهي:

أقراص ومكابح الفرامل (Brake Pads):

تُصنع قطع الغيار المقلدة للمكابح من مواد رديئة تفتقر إلى مقاومة الحرارة والاحتكاك، وعند استخدامها، قد تتآكل بسرعة فائقة، أو تفقد قدرتها على الإيقاف تمامًا عند ارتفاع حرارتها، ما يؤدي إلى فشل كامل في نظام الفرامل، وهو ما قد يتسبب في حوادث مميتة.

فلاتر الزيت والوقود

الفلتر المقلد لا يؤدي وظيفته الأساسية في تنقية الزيت أو الوقود، كما أنه يمكن أن يتفكك وتدخل أجزاؤه إلى المحرك، ما يسبب انسدادًا في ممرات الزيت، أو يلحق ضررًا جسيمًا بأجزاء المحرك الداخلية، وهو ما يؤدي في النهاية إلى تعطل المحرك بالكامل وتكلفة إصلاح باهظة.

وسائد الهواء ومستشعراتها

قد تكون هذه هي أخطر القطع المقلدة على الإطلاق، فوسادة الهواء المقلدة قد لا تنتفخ على الإطلاق عند وقوع حادث، أو قد تنتفخ بشكل خاطئ، ما يزيد من الإصابات بدلًا من حماية الركاب.

إلى ذلك، تشير التقديرات إلى أن ما يقارب 15% من قطع الغيار المتداولة في السوق قد تكون مقلدة، وهي نسبة مرتفعة جدًا وتُشكل تهديدًا حقيقيًا على سلامة الطرق.

وتنتشر قطع الغيار المقلدة عبر شبكات معقدة تبدأ من مصادر غير شرعية وتنتهي بين أيدي المستهلكين.

وتُعد الأسواق السوداء والمتاجر غير المرخصة والورش الصغيرة التي لا تملك ترخيصًا رسميًا، من أبرز المنافذ التي تُباع فيها هذه القطع.

