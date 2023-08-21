الإثنين 21 أغسطس 2023
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منوعات

سرقة ساعات فاخرة حول العالم بقيمة 1.2 مليار دولار أغلبها ماركة رولكس

ساعات رولكس، فيتو
ساعات رولكس، فيتو

كشف تقرير مؤسسة دولية معنية بالساعات الفاخرة، عن سرقة حوالي 80 ألف ساعة فاخرة حول العالم بقيمة 1.2 مليار دولار.

سرقة ساعات فاخرة بقيمة 1.2 مليار دولار

وحسب شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، كشف تقرير أصدرته مؤسسة the watch register عن بلاغات بسرقة أو فقدان ساعات فاخرة يبلغ مجموع أثمانها أكثر من 1.2 مليار دولار، حول العالم، وذلك وسط زيادة كبيرة في السرقات التي تستهدف المجوهرات.

 

وقالت المؤسسة، التي تمتلك قاعدة بيانات عن الساعات الثمينة المسروقة أو المفقودة حول العالم إن هناك 80 ألف ساعة تعرضت للسرقة أو الفقدان.

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أكثر من 6 ألف حالة سرقة أو فقدان أغلبها رولكس

أوضحت المؤسسة، أن هناك 6815 حالة سرقة أو فقدان ساعة فاخرة خلال العام الماضي حول العالم.

 

وأضافت the watch register أن هناك زيادة مقلقة في السرقات المحتملة في السنوات الأخيرة.

 

ووفقا للبيانات المنشورة، أن الساعات من ماركة رولكس السويسرية هي الأكثر تعرضا للسرقة والفقدان، وتشكل 44 % من إجمالي الساعات المسروقة.

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