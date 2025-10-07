الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

إبراهيموفيتش يحتفل بعيد ميلاده الـ44 بسيارة قيمتها 50 مليونا

زلاتان براهيموفيتش
زلاتان براهيموفيتش

واصل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، نجم برشلونة ويوفنتوس السابق، احتفاله بعيد ميلاده على طريقته الخاصة من خلال إهداء نفسه سيارات قيمة بملايين الدولارات.

واعتاد النجم السويدي إبراهيموفيتش الاحتفال بعيد ميلاده كل عام، من خلال شراء سيارة نادرة، إلا أنه في العام الحالي تجاوزت كل التوقعات، بسبب قيمة السيارة.

وأعلن إبراهيموفيتش عبر حسابه على إنستجرام، أنه أهدى نفسه سيارة قيمة من ماركة “فيراري” تبلغ قيمتها 50 مليون كرونة سويدية (نحو 4.5 ملايين يورو)، أثناء احتفاله بعيد ميلاده الـ44 يوم 3 أكتوبر.

وتعد السيارة الجديدة تحفة هندسية من فيراري، وهي واحدة من 799 نسخة فقط على مستوى العالم، وهذا الطراز الفريد يُعتبر استمرارًا لسلسلة الأساطير مثل F40 وF50، وظهر لأول مرة في مارانيللو بإيطاليا، حيث عرضت فيراري سياراتها التاريخية لتُبرز الإرث العريق الذي تنتمي إليه هذه الآلة الخارقة.

سيارة إبراهيموفيتش الجديد
سيارة إبراهيموفيتش الجديد

وبحسب مدير التصميم في فيراري فلافيو مانزوني، فإن السيارة تمثل "تحية لعالم الخيال العلمي"، حيث صُممت لتبدو مثل مركبة فضائية أنيقة قادمة من مجرة أخرى، بجانب قوة مذهلة حيث تحتوي على محرك هجين V6 مدعوم بثلاثة محركات كهربائية، مستوحى من سيارة Ferrari 499P التي فازت في سباق لومان.

وتنتج السيارة قوة تصل إلى 1200 حصان، مع سرعة قصوى تتجاوز 350 كيلومترًا في الساعة.

 

اعتزال إبراهيموفيتش

وأعلن زلاتان إبراهيموفيتش، في يونيو 2023 اعتزاله كرة القدم بقميص ميلان الإيطالي، ليقرر تعليق حذائه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إبراهيموفيتش زلاتان إبراهيموفيتش برشلونة يوفنتوس ميلان منتخب السويد فيراري

مواد متعلقة

برشلونة مهتم بالتعاقد مع سيرهو جيراسي بالشرط الجزائي لتعويض ليفاندوفسكي

إبراهيموفيتش بطل آخر مواجهة بين تشيلسي وسان جيرمان

الأكثر قراءة

هل اتخذت الحكومة قرارا برفع أسعار الوقود خلال الأيام المقبلة؟ مدبولي يرد

سعر الجنيه الذهب فى الصاغة بعد الارتفاعات الأخيرة مساء اليوم الثلاثاء

وصول جثمان أحمد عمر هاشم للشرقية ودفنه بجوار جده مؤسس الطريقة الهاشمية (فيديو وصور)

ظهور عايدة رياض وشيكو على السجادة الحمراء بمهرجان المركز الكاثوليكي (فيديو)

المعلم رمز الأخلاق، سفير الإمارات يكشف تفاصيل زيارته للأسطورة حسن شحاتة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الأربعاء

مدبولي يكشف موقف عجز المدرسين وكثافة الفصول وملامح تطوير الثانوية العامة

مرشح وحيد يفصل قائمة الخطيب من حسم انتخابات الأهلي بالتزكية

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم في الأسواق 2025.10.7

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق 7- 10- 2025

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد الخروج المبكر لمنتخب مصر.. المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، وصايا الله لسيدنا داود ومزاعم الإسرائيليات حول زوجاته

ما حكم سبّ الدين عند الغضب؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم لبس السلاسل الفضة للرجال؟ أمين الفتوى يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads