إبراهيموفيتش يحتفل بعيد ميلاده الـ44 بسيارة قيمتها 50 مليونا

واصل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، نجم برشلونة ويوفنتوس السابق، احتفاله بعيد ميلاده على طريقته الخاصة من خلال إهداء نفسه سيارات قيمة بملايين الدولارات.

واعتاد النجم السويدي إبراهيموفيتش الاحتفال بعيد ميلاده كل عام، من خلال شراء سيارة نادرة، إلا أنه في العام الحالي تجاوزت كل التوقعات، بسبب قيمة السيارة.

وأعلن إبراهيموفيتش عبر حسابه على إنستجرام، أنه أهدى نفسه سيارة قيمة من ماركة “فيراري” تبلغ قيمتها 50 مليون كرونة سويدية (نحو 4.5 ملايين يورو)، أثناء احتفاله بعيد ميلاده الـ44 يوم 3 أكتوبر.

وتعد السيارة الجديدة تحفة هندسية من فيراري، وهي واحدة من 799 نسخة فقط على مستوى العالم، وهذا الطراز الفريد يُعتبر استمرارًا لسلسلة الأساطير مثل F40 وF50، وظهر لأول مرة في مارانيللو بإيطاليا، حيث عرضت فيراري سياراتها التاريخية لتُبرز الإرث العريق الذي تنتمي إليه هذه الآلة الخارقة.

سيارة إبراهيموفيتش الجديد

وبحسب مدير التصميم في فيراري فلافيو مانزوني، فإن السيارة تمثل "تحية لعالم الخيال العلمي"، حيث صُممت لتبدو مثل مركبة فضائية أنيقة قادمة من مجرة أخرى، بجانب قوة مذهلة حيث تحتوي على محرك هجين V6 مدعوم بثلاثة محركات كهربائية، مستوحى من سيارة Ferrari 499P التي فازت في سباق لومان.

وتنتج السيارة قوة تصل إلى 1200 حصان، مع سرعة قصوى تتجاوز 350 كيلومترًا في الساعة.

اعتزال إبراهيموفيتش

وأعلن زلاتان إبراهيموفيتش، في يونيو 2023 اعتزاله كرة القدم بقميص ميلان الإيطالي، ليقرر تعليق حذائه.

