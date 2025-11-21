مقتنيات نادرة تروي تاريخ الرواد بمتحف "رموز الفن المصري" (صور)

18 حجم الخط

في قلب حي الزمالك وتحديدا داخل مقر المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، يقف متحف رموز ورواد الفن المصري شامخا كصرح ثقافي متفرد، لا يكتفي بكونه مجرد مساحة للعرض، بل يعد قبلة لعشاق "زمن الفن الجميل" والأجيال الجديدة المحبة لاستكشاف جذور الإبداع المصري.

فمتحف رموز ورواد الفن المصري يتجاوز حدود العرض التقليدي، حيث يهدف بشكل رئيسي إلى تكريم القامات الفنية التي شكلت وأثرت الحياة الثقافية في مصر والوطن العربي، لمد جسور التواصل بين الماضي والحاضر، عبر تعريف الشباب بجزء حي من تاريخهم.

كنوز ومقتنيات متحف رموز الفن المصري

يحتضن المتحف بين حوائطه مجموعة نادرة من المقتنيات الشخصية التي تعود لأكثر من 79 فنانا ورمزا من رواد الفن والثقافة في مصر، وتغطي هذه المقتنيات حقبة زمنية ثرية تمتد بداياتها إلى عام 1870، موثقة مسيرة الإبداع في مجالات المسرح والموسيقى.

فيحتل الركن الخاص بفنان الشعب سيد درويش مكانة خاصة، حيث يضم قطع نادرة أبرزها العود الخاص به والذي دندن عليه ألحانه الخالدة وعصاه التي كانت رفيقته الدائمة، بالإضافة إلى وثيقة عقد زواجه من ملهمته الشهيرة "جليلة".

بالإضافة لمخطوطات نادرة للموسيقار العملاق داود حسني، أهمها نوتة موسيقية لأوبرا كاملة كتبها بيده، بالإضافة لمقتنيات عميد المسرح العربي الفنان الكبير يوسف وهبي، التي تضم ملابس ارتداها في مسرحياته الأولى وتعود لعام 1927، إلى جانب العقود الأصلية لفرقة رمسيس، التي توثق بشكل دقيق لتاريخ الصناعة المسرحية وبدايات الإنتاج الفني الاحترافي في مصر.

بالإضافة لملابسه في أحد الأعمال التي شارك فيها أوائل القرن الماضي، وكذلك أيضًا فستان الفنانة أمينة رزق في مسرحية “كرسي” الاعتراف، وربطة عنق ونظارة الفنان عبد الحليم حافظ من فيلم “معبودة الجماهير” والذي خصص له المتحف جزء يعرض مقتنياته.

ولا تقتصر المقتنيات على الملابس والآلات، بل تشمل كذلك وثائق ورقية لا تقدر بثمن، حيث يحتوي المتحف نصوص ومخطوطات بخط يد مارون النقاش تعود لعام 1907م، والتي تعد من أقدم الوثائق المسرحية في العالم العربي، بالإضافة لعقد زواج الفنان الكبير نجيب الريحاني، والماكيت الخاص بدار الأوبرا القديمة و"مقهى نزهة النفوس" الذي أعدته منيرة المهدية بالأزبكية كالمقر لأول فرقة مسرحية تمتلكها سيدة مصرية عام 1915م.

كما يعرض المتحف النسخ الأصلية لنصوص مسرحية وأعمال كتبها عمالقة الأدب والمسرح، أمثال بديع خيري، وأبو السعود الإبياري، وتوفيق الحكيم بأقلامهم وتحمل تعديلاتهم وملاحظاتهم الجانبية، بالإضافة لأولى عروض فرقة أضواء المسرح ”شروع فى جواز" من تأليف سليمان نجيب وإخراج منير إبراهيم والتي عرضت لأول مرة عام 1967م.

