السجن المؤبد لمتهم قتل جاره في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار بهاء الدين محمد خيرت المرى رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار سامح حامد شاكر، والمستشار حنا بسطوروس سيداروس، وسكرتير محكمة الجنايات عمرو زكى، بمعاقبة المتهم "ر.م.ر" بالسجن المؤبد ومصادرة السلاح المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بقتل المجني عليه "ر.م.ال".

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 2399 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة كرموز، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة كرموز يفيد بقيام المتهم بالتعدي علي المجني عليه بسلاح أبيض وإصابته مما أدي إلي مصرعه بدائرة القسم.

تببن من التحقيقات، أنه أثناء تواجد المتهم "ر.م.ر" مشرف بمحل عمل والده، وخلال مرور المجني عليه "ر.م.ال" عاطل، مع جاره ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بيت خلالها المتهم، النية وعقد العزم علي إزهاق روحه، وما إن ظفر به أسقطه أرضا وجثم فوقه، وتعدي عليه بالضرب لمدة زمنية قاربت الـ5 دقائق، بأن سدد له عدد من الطعنات، مستخدما سلاح أبيض مطوة، ولم يغادر حتى أدركه غارقا في دمائه، ولاذا بالفرار حتى تم إلقاء القبض عليه.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.

