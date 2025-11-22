السبت 22 نوفمبر 2025
أسعار حج الجمعيات الأهلية لعام 2026

كشف أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي عن أسعار حج الجمعيات الأهلية مؤكدًا أن الأسعار لا تشمل تذاكر الطيران. 

واضاف عبد الموجود أن أسعار الحج جاءت كالتالي:

 المستوى الأول 415 ألف جنيه 

المستوى الثاني 262 ألف جنيه

 المستوى الثالث 228 ألف جنيه

جاء خلال  فعاليات إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1447هـ- 2026م بوزارة التضامن الاجتماعي  بحضور الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور نظير محمد عياد مفتى الجمهورية وأيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي والدكتور على جمعة نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة للوزارة والدكتور محمد العقبى مساعد وزير التضامن التضامن الاجتماعى، حيث يتم  إعلان النتائج النهائية للقرعة على الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة القومية لتيسير الحج وتنشر بالمديريات والإدارات الاجتماعية.

