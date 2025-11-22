أسعار حج الجمعيات الأهلية لعام 2026

18 حجم الخط

كشف أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي عن أسعار حج الجمعيات الأهلية مؤكدًا أن الأسعار لا تشمل تذاكر الطيران.

واضاف عبد الموجود أن أسعار الحج جاءت كالتالي:

المستوى الأول 415 ألف جنيه

المستوى الثاني 262 ألف جنيه

المستوى الثالث 228 ألف جنيه

جاء خلال فعاليات إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1447هـ- 2026م بوزارة التضامن الاجتماعي بحضور الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور نظير محمد عياد مفتى الجمهورية وأيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي والدكتور على جمعة نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة للوزارة والدكتور محمد العقبى مساعد وزير التضامن التضامن الاجتماعى، حيث يتم إعلان النتائج النهائية للقرعة على الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة القومية لتيسير الحج وتنشر بالمديريات والإدارات الاجتماعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.