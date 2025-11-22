المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة حيازة الحشيش والآيس المخدر بمنطقة حلوان

السبت 22 نوفمبر 2025
قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط، لإدانته بحيازة كمية من جوهر مخدر الحشيش بقصد الاتجار والتربح من تجارته غير المشروعة بمنطقة حلوان.

وكان قسم شرطة حلوان تلقى معلومات تفيد قيام شخص بحيازة المواد المخدرة بغرض الاتجار وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم.

وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي المتهم وتبين انه عاطل له معلومات جنائية وبتفتيشه عثر بحوزته علي كمية من الحشيش المخدر والايس وسلاح ناري ومبلغ مالي وهاتفين محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بغرض الاتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

