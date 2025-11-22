لأول مرة منذ 23 عاما، "موديز" ترفع التصنيف الائتماني لإيطاليا

18 حجم الخط

منحت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "موديز" إيطاليا أول ترقية لتصنيفها منذ أكثر من عقدين، في خطوة تعد انتصارا دبلوماسيا واقتصاديا لحكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، وتبعد البلاد بشكل نهائي عن شفا الهبوط إلى فئة السندات غير المرغوب فيها.

مستوى التصنيف الجديد لإيطاليا

رفعت الوكالة التصنيف الائتماني لإيطاليا بدرجة واحدة إلى "Baa3" مع نظرة مستقبلية "مستقرة"، مسجلة بذلك أول تحسن من جانب "موديز" منذ عام 2002، وكانت إيطاليا تحمل أدنى تصنيف بين دول مجموعة السبع.

أسباب ترقية تصنيف ايطاليا

أرجعت "موديز" قرار الترقية إلى تحسن بيئة الاستقرار السياسي في البلاد، والذي انعكس إيجابا على فاعلية الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وكذلك على تنفيذ استثمارات خطة التعافي الوطني.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه الخطوة تأتي اعترافا بجهود روما في إصلاح المالية العامة خلال فترة من الاستقرار السياسي غير المعتاد.

يأتي هذا القرار بعد سلسلة من التخفيضات شهدتها تصنيفات إيطاليا، بدءا من أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.

وكانت "موديز"، خفضت التصنيف إلى أدنى درجة استثمارية في 2018، ثم حولت النظرة المستقبلية إلى "سلبية" في 2022، مما هدد بدخول البلاد منطقة السندات عالية المخاطرة.

انعكاسات القرار على الاقتصاد الإيطالي

يعكس القرار ثقة متجددة في الاقتصاد الإيطالي، حيث انخفض العائد على السندات الإيطالية مقارنًة بنظيرتها الألمانية، وهو مؤشر رئيسي للمخاطر، إلى أقل من ثلث مستواه قبل ثلاث سنوات.

واعتبر وزير المالية الإيطالي، جيانكارلو جيورجيتي، القرار تأكيدا إضافيا على الثقة المتجددة بهذه الحكومة، وبالتالي في إيطاليا.

وسيمكن تحسن المؤشرات المالية إيطاليا من الخروج من آلية الرقابة المالية المفروضة من الاتحاد الأوروبي.

التحديات القادمة على ايطاليا

رغم هذه الخطوة الإيجابية، لا تزال إيطاليا تواجه تحديات جسيمة، أبرزها ارتفاع الدين العام إلى ما فوق 130% من الناتج المحلي الإجمالي، وضعف النمو الاقتصادي المتوقع عند حوالي 0.5% هذا العام.

كما تواجه إيطاليا ضغط الموازنة بين الالتزام بسياسة مالية متحفظة وتلبية مطاح الناخبين بتخفيضات ضريبية قبل الانتخابات المقررة في 2027.

تعد ترقية "موديز" هي الرابعة من نوعها لإيطاليا هذا العام، بعد أن سبقتها كل من "إس آند بي جلوبال" و"فيتش"، بالإضافة إلى وكالات تصنيف أصغر منحت البلاد تقييمات أعلى، مما يعكس اتجاها إيجابيا عامًا في نظرة الأسواق للاقتصاد الإيطالي.

