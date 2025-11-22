موازية لكأس العالم، روسيا تستهدف تنظيم بطولة ودية كبيرة في 2026

18 حجم الخط

أصبح منتخب روسيا غير قادر على خوض التصفيات أو البطولات القارية أو كأس العالم 2026، منذ استبعاده من مسابقات فيفا ويويفا.

والآن، وبينما تستمر المفاوضات السياسية في الخلفية ومع اقتراب انطلاق مونديال الـ48 منتخبًا، تشير تقارير إلى تحرك مفاجئ يجرى تداوله في الأوساط الكروية بموسكو.

روسيا تفكر في تنظيم بطولة موازية لكأس العالم في 2026

فبحسب ما يُتداول ونقله موقع "worldsoccertalk"، تفكر روسيا في خطة "غير مألوفة" لتنظيم نسخة موازية لكأس العالم 2026، لكن ما هذه الفكرة تحديدًا؟ وأي منتخبات قد تكون قادرة على المشاركة؟، هذا السؤال بدأ يتكرر كثيرًا أخيرًا، رغم أن التفاصيل ما تزال غامضة، كما أن تنفيذ هذا المقترح سيُعد اختبارًا لحدود السياسة والرياضة في كرة القدم العالمية.

استبعاد روسيا من مسابقات فيفا ويويفا

فمنذ فبراير 2022، ومع اندلاع الحرب مع أوكرانيا، فُرض على روسيا قرار الاستبعاد من جميع مسابقات فيفا ويويفا. ونتيجة لذلك، قضى المنتخب الروسي بقيادة فاليري كاربين ما يقارب ثلاثة أعوام يكتفي بخوض مباريات ودية ضد منتخبات من خارج الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وأدّى هذا الاستبعاد الرياضي إلى وضع تنافسي غريب، فالمنتخب الروسي لم يخسر في آخر 21 مباراة ودّية، لكن مستوى المنافسين تفاوت كثيرا، من الفوز على إيران وبوليفيا إلى الانتصار 8-0 على كوبا و11-0 على بروناي.

وكانت آخر مشاركة لروسيا في بطولة تابعة لفيفا هي كأس العالم 2018 التي استضافتها، قبل أن تُستبعد من مونديال 2022 وتُمنع من دخول تصفيات 2026.

بطولة روسيا تقام بالمنتخبات التي لم تصعد لكأس العالم 2026

ووفقا للتقارير التي نشرتها عدة وسائل إعلام، من بينها 365Scores وBSN Sports وLa Derecha Diario، فإن الاتحاد الروسي لكرة القدم طرح فكرة تنظيم بطولة دولية موازية تُقام خلال كأس العالم 2026، وتستضيفها روسيا، وتُقتصر على المنتخبات التي فشلت في التأهل للبطولة الرسمية الخاصة بفيفا.

وبحسب التقارير، ستقام البطولة في فترة قصيرة، بمشاركة ما بين 8 إلى 12 منتخبًا، وستُلعب مبارياتها في أربعة ملاعب من ملاعب كأس العالم 2018.

وتأتي الفكرة بطابع رياضي ورمزي في آن واحد، إذ نقل موقع 365Scores أنّ "المبادرة تهدف إلى تسليط الضوء على وضع العقوبات التي فرضها فيفا، والسعي لرفعها لاحقًا"، كما تخدم الفكرة رغبة روسيا في الحفاظ على حضورها على الساحة الرياضية، وإبراز بنيتها التحتية وقدرتها على تنظيم أحداث كروية كبرى.

الخطة، التي ما تزال غير رسمية، شغلت مساحات واسعة في وسائل الإعلام الدولية، وتقترح الدعوة إلى بطولة تضم منتخبات لم تتمكن من التأهل إلى كأس العالم الموسّعة المكوّنة من 48 منتخبًا. وتشمل الأسماء المتداولة في التقارير: روسيا، صربيا، اليونان، تشيلي، بيرو، فنزويلا، نيجيريا، الكاميرون، الصين، أرمينيا.

ورغم أن الفكرة أثارت فضولًا عالميًا، فإن تحديات كبيرة تقف في طريقها، إذ لم يصدر بعد أي تأكيد من الاتحاد الروسي لكرة القدم حول المضي فيها، كما لا توجد أي ضمانات بأن المنتخبات المذكورة ستوافق على المشاركة. وإلى جانب ذلك، تلوح في الأفق أسئلة تتعلق بشرعية البطولة أمام فيفا، فضلًا عن التعارض المحتمل في توقيتها مع مباريات كأس العالم الرسمية.



