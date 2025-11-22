البابا تواضروس: الأبحاث العلمية تخدم واقع الكنيسة المعاصر

السبت 22 نوفمبر 2025
عبر قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عن تقديره الكبير للأبحاث العلمية، مشيرا إلى أهمية البحث العلمي في الكنيسة اليوم.

وأكد البابا تواضروس الثاني أن أصغر قانون إيمان هو: "باسم الآب والابن والروح القدس"، وأكبر قانون إيمان هو: الكتاب المقدس بكل أسفاره.

وأوضح البابا تواضروس أن قانون الإيمان النيقاوي يعتبر الصياغة الدقيقة للإيمان والعقيدة، الممتزجة برشم الصليب وتعليم الكتاب المقدس، ودعا قداسة البابا إلى تقديم المزيد من الأبحاث التي تخدم واقع الكنيسة المعاصر.

وفي إطار الاحتفال الكنسي بمرور ١٧ قرنًا على انعقاد مجمع نيقية المسكوني الأول، وحِرص الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على إبراز البعد العلمي والبحثي لهذا الحدث التاريخي، أُطلقت مسابقة لشباب الباحثين لتقديم دراسات متخصصة حول مجمع نيقية.

وشهد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، انعقاد المؤتمر العلمي تحت عنوان "نيقية… إيمان حي"، وذلك بحضور عدد من الآباء الأساقفة والكهنة والرهبان والراهبات، وعدد من أساتذة الكليات والمعاهد اللاهوتية.

بدأ المؤتمر بكلمة افتتاحية للراهب القس أرساني المُحرقي، المشرف الروحي ووكيل الكلية الإكليريكية بالدير المُحرق والمنسق العام للمؤتمر، استعرض فيها فكرة المسابقة ومحاور الأبحاث وأهداف المؤتمر في دعم البحث الأكاديمي داخل الكنيسة.

