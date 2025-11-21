الجمعة 21 نوفمبر 2025
تفاصيل تقرير رسمي حول معدلات الإنجاز في 46 مشروعًا صحيًا بـ11 محافظة

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقريرًا مفصلًا من الدكتور شريف مصطفى، مساعد الوزير للمشروعات القومية، عن نتائج جولة ميدانية شملت متابعة معدلات الإنجاز في 46 مشروعًا صحيًا بـ11 محافظة.

التواجد الميداني المستمر ومتابعة سير العمل في كافة قطاعات 

 

يأتي هذا المرور تنفيذًا لتوجيهات الوزير بالتواجد الميداني المستمر ومتابعة سير العمل في كافة قطاعات الوزارة، بهدف تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين وضمان تقديم خدمات طبية بأعلى معايير الجودة.

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الجولة نفذتها الإدارة العامة للتنسيق ومتابعة المشروعات بالإدارة المركزية للشؤون الهندسية والتجهيزات، وشملت المحافظات والمشروعات التالية:
• القاهرة: مدينة النيل الطبية، أرض مستشفى القاهرة الجديدة (توسعات)، مستشفى دار السلام للأورام “هرمل” (226 سريرًا)، المبنى الجديد بمستشفى صدر العباسية

• الجيزة: تجهيزات مستشفى الهرم، أعمال إنشائية بمستشفيي أم المصريين وبولاق الدكرور

• القليوبية: تجهيزات مستشفيي العبور وناصر العام

• الدقهلية: مركز تنمية الأسرة بكفر الوكالة، أعمال إنشائية بمستشفيي شربين وميت غمر المركزيين

• المنوفية: تجهيزات مستشفى السادات المركزي، أعمال إنشائية بمستشفى أورام منوف (39 ألف م²، 203 أسرة)

• الغربية: تجهيزات مستشفى حميات طنطا

• دمياط: مستشفى فارسكور المركزي (148 سريرًا)

• المنيا: صيانة مستشفيات سمالوط وملوي وديرمواس التخصصية

• الوادي الجديد: صيانة مستشفى الخارجة التخصصي

• السويس: مشروع مستشفى العين السخنة (86 سريرًا)

• بني سويف: صيانة مستشفى بني سويف التخصصي

أكد الدكتور شريف مصطفى حرص الوزارة على المتابعة الدورية الميدانية للمشروعات الصحية، وتوفير كل الإمكانيات اللازمة لاستكمالها في أقرب وقت، بما يدعم منظومة الرعاية الصحية الشاملة على مستوى الجمهورية.

الجريدة الرسمية