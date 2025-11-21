الجمعة 21 نوفمبر 2025
رياضة

يورتشيتش يتحدث عن تحدي ريفرز يونايتد قبل موقعة دوري أبطال إفريقيا

يورتشيتش
يورتشيتش
 يتحدث مساء اليوم الجمعة الكرواتي يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، عن مواجهة ريفرز يونايتد النيجيري في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا خلال المؤتمر الصحفي للفريق.

موعد المؤتمر الصحفي لمدرب بيراميدز

ويقام المؤتمر الصحفي بيراميدز في السادسة مساء اليوم الجمعة بقاعة استاد الدفاع الجوي بحضور الكرواتي يورتشيتش المدير الفني للفريق وكابتن الفريق.

أما المؤتمر الصحفي لمدرب فريق ريفرز فيقام في الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة.

موعد مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد النيجيري

ويحل ريفرز ضيفا على بيراميدز حامل اللقب، في التاسعة من مساء غدا السبت ٢٢ نوفمبر الجاري، على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة في الجولة الأولى ضمن مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وريفرز يونايتد النيجيري

وتنقل مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد قناة بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورت التردد الأرضي.

حكام مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد 

ويدير مباراة بيراميدز وريفرز النيجيري طاقم حكام من السودان بقيادة الحكم محمود إسماعيل، ويعاونه محمد عبد الله المساعد الأول، وعمر أحمد المساعد الثاني، وعبد العزيز جعفر الحكم المساعد الرابع.

ويراقب المباراة ماكور مابيل من جنوب السودان، والمنسق العام أليكساندر أسانتي من غانا، والمنسق الأمني هورون أونانا من الكاميرون، ومسئول البث الفضائي عبد الرحمن العليمي من مصر.

