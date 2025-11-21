المران الختامي يحدد مصير الثلاثي في قائمة بيراميدز أمام ريفرز بدوري الأبطال

18 حجم الخط

يحدد يوتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز،’ مصير ثلاثي الفريق العائدين من الاصابة من قائمة مواجهة ريفرز يونايتد في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

محمود مرعي واحمد سامي

وخضع المدافع محمود مرعي لبرنامج تاهيلي خلال الفترة الماضية بسبب اصابته أمام الزمالك بالسوبر المصري وخرج مستبدلا في الشوط الأول من اللقاء.

وعاني مرعي من إجهاد في العضلة الخلفية استلزمت التأهيل لمدة أسبوع قبل العودة والمشاركة مجددا بشكل طبيعي مع الفريق.

اما أحمد سامي فعائد من اصابة بالفحد حيث خرج مصابا في الشوط الثاني من مباراة سيراميكا في كأس السوبر ولم يكمل اللقاء بعد تعرضه لتلك الإصابة.

كما استعاد بيراميدز أسامة جلال الذي عاني من تمزق في الخلفية تعرض له خلال مباراة الأهلي السعودي في كأس الإنتركونتيننتال بجدة قبل شفاءه وانتظامه بتدريبات الفريق.

رباعي بيراميدز الدولي

وينتظم بتدريبات الفريق الرباعي الدولي محمد الشيبي وفيستون ماييلي وبلاتي توريه وأحمد الشناوي.

ومنحهم الجهاز الفني لنادي بيراميدز راحة من مواجهة سيراميكا الاخيرة بالسوبر المصري.

موعد مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد النيجيري

ويحل ريفرز ضيفا على بيراميدز حامل اللقب، في التاسعة من مساء غد السبت ٢٢ نوفمبر الجاري، على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة في الجولة الأولى ضمن مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وريفرز يونايتد النيجيري

وتنقل مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد قناة بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورت التردد الأرضي.

حكام مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد

ويدير مباراة بيراميدز وريفرز النيجيري طاقم حكام من السودان بقيادة الحكم محمود إسماعيل، ويعاونه محمد عبد الله المساعد الأول، وعمر أحمد المساعد الثاني، وعبد العزيز جعفر الحكم المساعد الرابع.

ويراقب المباراة ماكور مابيل من جنوب السودان، والمنسق العام أليكساندر أسانتي من غانا، والمنسق الأمني هورون أونانا من الكاميرون، ومسئول البث الفضائي عبد الرحمن العليمي من مصر.

