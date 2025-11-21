يورتشيتش يلقي محاضرة فيديو للاعبي بيراميدز عن مواجهة ريفرز يونايتد

18 حجم الخط

يلقي الكرواتي يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز محاضرة فيديو للاعبيه خلال معسكر الفريق المغلق اليوم عن مواجهة ريفرز يونايتد النيجيري في دور المجموعات بـدوري أبطال أفريقيا.

وتتضمن محاضرة الفيديو عرضا لأهم اللقطات الخاصة بمباريات فريق ريفرز يونايتد التي شاهدها مدرب بيراميدز مؤخرا للتعرف علي الفريق النيجيري.

ومن المنتظر ان يضع يورتشيتش الرتوش الأخيرة لطريقة لعب وتشكيل الفريق خلال المران الختامي للفريق اليوم ومعسكر الليلة.

موعد مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد النيجيري



ويحل ريفرز ضيفا على بيراميدز حامل اللقب، في التاسعة من مساء غد السبت ٢٢ نوفمبر الجاري، على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة في الجولة الأولى ضمن مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وريفرز يونايتد النيجيري



وتنقل مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد قناة بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورت التردد الأرضي.

حكام مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد

ويدير مباراة بيراميدز وريفرز النيجيري طاقم حكام من السودان بقيادة الحكم محمود إسماعيل، ويعاونه محمد عبد الله المساعد الأول، وعمر أحمد المساعد الثاني، وعبد العزيز جعفر الحكم المساعد الرابع.

ويراقب المباراة ماكور مابيل من جنوب السودان، والمنسق العام أليكساندر أسانتي من غانا، والمنسق الأمني هورون أونانا من الكاميرون، ومسئول البث الفضائي عبد الرحمن العليمي من مصر.

