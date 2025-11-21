الجمعة 21 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

يورتشيتش يلقي محاضرة فيديو للاعبي بيراميدز عن مواجهة ريفرز يونايتد

بيراميدز
بيراميدز
18 حجم الخط

يلقي الكرواتي يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز محاضرة فيديو للاعبيه خلال معسكر الفريق المغلق اليوم عن مواجهة ريفرز يونايتد النيجيري في دور المجموعات بـدوري أبطال أفريقيا.

وتتضمن محاضرة الفيديو عرضا لأهم اللقطات الخاصة بمباريات فريق ريفرز يونايتد التي شاهدها مدرب بيراميدز مؤخرا للتعرف علي الفريق النيجيري.

ومن المنتظر ان يضع يورتشيتش الرتوش الأخيرة لطريقة لعب وتشكيل الفريق خلال المران الختامي للفريق  اليوم ومعسكر الليلة.

موعد مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد النيجيري


ويحل ريفرز ضيفا على بيراميدز حامل اللقب، في التاسعة من مساء غد السبت ٢٢ نوفمبر الجاري، على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة في الجولة الأولى ضمن مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وريفرز يونايتد النيجيري


وتنقل مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد قناة بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورت التردد الأرضي.

حكام مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد 

ويدير مباراة بيراميدز وريفرز النيجيري طاقم حكام من السودان بقيادة الحكم محمود إسماعيل، ويعاونه محمد عبد الله المساعد الأول، وعمر أحمد المساعد الثاني، وعبد العزيز جعفر الحكم المساعد الرابع.

ويراقب المباراة ماكور مابيل من جنوب السودان، والمنسق العام أليكساندر أسانتي من غانا، والمنسق الأمني هورون أونانا من الكاميرون، ومسئول البث الفضائي عبد الرحمن العليمي من مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري أبطال أفريقيا يورتشيتش بيراميدز مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد ريفرز يونايتد

مواد متعلقة

يورتشيتش يتحدث عن تحدي ريفرز يونايتد قبل موقعة دوري أبطال إفريقيا

دوري أبطال أفريقيا، بيراميدز يؤدي مرانه الأساسي بالدفاع الجوي (صور)

المصري يبدأ معسكره بالقاهرة استعدادا لمواجهة كايزر شيفز (صور)

ريفرز يونايتد يؤدي تدريبه الأول على الملعب الفرعي للدفاع الجوي قبل مواجهة بيراميدز

وصول بعثة ريفرز يونايتد إلى القاهرة استعدادا لمواجهة بيراميدز بدوري الأبطال (صور)

أرقام ماييلي مع بيراميدز بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا

يورتشيتش يدرس فريق ريفرز يونايتد بالفيديو قبل مواجهته بدوري أبطال أفريقيا

أبطال أفريقيا، ريفرز يونايتد يحدد موعد مرانه الختامي بالدفاع الجوي قبل مواجهة بيراميدز

الأكثر قراءة

آخر تطورات الحالة الصحية لـ تامر حسني

موعد مباراة المغرب والبرازيل في كأس العالم للناشئين والقنوات الناقلة

11 قرارًا جمهوريًّا وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة والوطنية للانتخابات ورسائل قوية للمصريين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

عباقرة ولكن مجهولون، "سُليمان الأعمش" أعلم أهل الكوفة بالقرآن والحديث الشريف

البيضاء تواصل الانخفاض، أسعار الفراخ اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025

قبل تشغيلها.. مميزات عربات مترو الخط الأول "حلوان - المرج" الجديدة (إنفوجراف)

غدا، ثاني جلسات محاكمة رمضان صبحي و3 آخرين بتهمة التزوير

خدمات

المزيد

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

آخر تطورات سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري مساء اليوم

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

نجوم خارج المونديال.. أبرز 10 غيابات عن كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من داغستان، أمين الأعلى للشئون الإسلامية يلقى خطبة الجمعة حول ملامح “المحبّة” (صور)

تفسير رؤية المرض في المنام وعلاقتها بالتمتع بصحة عقلية وبدنية جيدة

عباقرة ولكن مجهولون، "سُليمان الأعمش" أعلم أهل الكوفة بالقرآن والحديث الشريف

المزيد
الجريدة الرسمية