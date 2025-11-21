الجمعة 21 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة وانتشار موسع للخدمات الأمنية

سيولة مرورية
سيولة مرورية
18 حجم الخط

شهدت الحركة المرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة صباح اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025 حالة من الانسياب المروري، وسط انتشار مكثف للخدمات الأمنية والدوريات المرورية لضبط المخالفات وتنظيم حركة السيارات.

الجمعة، غلق كلي لمحور 26 يوليو في اتجاه طريق الواحات بسبب أعمال المونوريل

القبض على دجال الإسكندرية ومساعدته بتهمة النصب على المواطنين

ورصدت المتابعات الميدانية سيولة في حركة المرور بمناطق الأزهر والعباسية والموسكي وطريق الأوتوستراد وحلوان والمعادي والمقطم، إلى جانب ميدان التحرير ورمسيس ومدينة نصر، مع تواجد الأكمنة الثابتة والمتحركة لرصد الحركة وضبط قائدي المركبات المخالفين.

كما سادت السيولة أعلى كوبري أكتوبر في الاتجاهين، إلى جانب شوارع فيصل والهرم وميادين الجيزة وجامعة القاهرة وبين السرايات وشارع التحرير وصولًا إلى منطقة البحوث والدقي والمهندسين.

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، ودفعت بخدماتها المرورية للتعامل الفوري مع أي أعطال أو حوادث قد تعوق الحركة، بما يضمن سهولة وصول المواطنين إلى وجهاتهم.

كما تمركزت سيارات الإغاثة العاجلة على الطرق والمحاور الرئيسية، ومنها طرق "القاهرة–الإسكندرية" الصحراوي والزراعي، و"القاهرة–السويس"، و"القاهرة–الإسماعيلية"، لتقديم الدعم للمواطنين تحسبًا لأي أعطال طارئة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المرور اليوم سيولة مرورية القاهرة الجيزة كوبرى اكتوبر الخدمات المرورية وزارة الداخلية حملات المرور الطرق الرئيسية

مواد متعلقة

الجمعة، غلق كلي لمحور 26 يوليو في اتجاه طريق الواحات بسبب أعمال المونوريل

القبض على دجال الإسكندرية ومساعدته بتهمة النصب على المواطنين

ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات مخالفة للآداب بالجيزة

ضبط صانع محتوى بالدقهلية لنشره فيديوهات خادشة للحياء

تحرش وتعدٍّ على سيدة بمركز شرطة القرنة والأمن يكشف الحقيقة

الأمن يكشف حقيقة مصرع شاب بسبب انتخابات النواب بالدقهلية

ضبط شخص بتهمة الاستيلاء على أموال عبر محفظة إلكترونية بالمنيا

ضبط مصنع غير مرخص لإعادة تدوير زيوت السيارات المستعملة بالجيزة

الأكثر قراءة

موعد مباراة المغرب والبرازيل في كأس العالم للناشئين والقنوات الناقلة

11 قرارًا جمهوريًّا وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة والوطنية للانتخابات ورسائل قوية للمصريين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

البيضاء تواصل الانخفاض، أسعار الفراخ اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025

عباقرة ولكن مجهولون، "سُليمان الأعمش" أعلم أهل الكوفة بالقرآن والحديث الشريف

تفسير حلم شروق الشمس فى المنام وعلاقته بتحقيق مكانة عالية في المجتمع

قبل تشغيلها.. مميزات عربات مترو الخط الأول "حلوان - المرج" الجديدة (إنفوجراف)

بدء التشغيل التجريبي لمجزري "الحبيل والهو" بالأقصر وقنا بتكلفة 60 مليون جنيه

خدمات

المزيد

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

آخر تطورات سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري مساء اليوم

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

نجوم خارج المونديال.. أبرز 10 غيابات عن كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من داغستان، أمين الأعلى للشئون الإسلامية يلقى خطبة الجمعة حول ملامح “المحبّة” (صور)

تفسير رؤية المرض في المنام وعلاقتها بالتمتع بصحة عقلية وبدنية جيدة

عباقرة ولكن مجهولون، "سُليمان الأعمش" أعلم أهل الكوفة بالقرآن والحديث الشريف

المزيد
الجريدة الرسمية