ماذا قال الكاف عن صدام الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري؟

سلط الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الضوء على المباراة المرتقبة التي تجمع بين ناديي الأهلى وشبيبة القبائل الجزائري في تمام الساعة السادسة مساء غد السبت بـ"ستاد القاهرة"، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وذكر "كاف" عبر موقعه الرسمي، أن النادي الأهلي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا "12 مرة" يبحث عن انطلاقة مثالية في دور المجموعات عندما يستقبل شبيبة القبائل.

وأضاف “كاف”: “يعتمد فريق الأهلي بقيادة المدرب ييس توروب، الفائز مؤخرًا بلقب كأس السوبر المصري، على الوافدين النجوم مثل، محمد علي بن رمضان، وخبرة أشرف بن شرقي، وطاهر محمد طاهر، في ظل غياب الثنائي حسين الشحات وأشرف داري”.

وتابع: “قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا أوقعت ناديا الأهلي وشبيبة القبائل في المجموعة الثانية مع الجيش الملكي المغربي ويانج أفريكانز التنزاني، وهي المجموعة الأصعب في تلك المرحلة من البطولة”.

موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

وتقام مباراة الأهلي وشبيبة القبائل الساعة السادسة مساء غد السبت، الموافق ٢٢ من شهر نوفمبر الجاري، وبالتحديد على ملعب القاهرة الدولي.

وتنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

