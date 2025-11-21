الأهلي يضع خطة اقتحام شبيبة القبائل بدوري أبطال أفريقيا.. توروب يستعين بالقوة الضاربة.. وتفوق جزائري قبل صدام السبت

18 حجم الخط

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مباراة شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحضر ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، ومحمد الشناوي، كابتن الفريق، اليوم المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري.

وتقام فعاليات المؤتمر في تمام الواحدة والنصف ظهر غد الجمعة، بقاعة المؤتمرات الصحفية باستاد القاهرة.

ويتحدث المدير الفني للأهلي وكابتن الفريق لوسائل الإعلام عن رؤيتهما لمباراة شبيبة القبائل، والرد على أسئلة وسائل الإعلام المختلفة.

كما يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مرانه في الرابعة والنصف عصر اليوم الجمعة، على ملعب التتش بمقر النادي بالجزيرة؛ استعدادًا لمباراة شبيبة القبائل الجزائري.

ومن المنتظر أن يشهد المران حضور وسائل الإعلام لمدة ربع ساعة وفقًا للقواعد المنظمة التي يقرها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

تقام مباراة الأهلي وشبيبة القبائل السادسة مساء الغد، الموافق ٢٢ من شهر نوفمبر الجاري، وبالتحديد على ملعب القاهرة الدولي.

وتنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

تاريخ مواجهات الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري

وتعد هذه هى المواجهة السابعة، التي تجمع بين النادي الأهلي وفريق شبيبة القبائل الجزائري، حيث سبق وتواجها الفريقين معا في 6 مباريات من قبل.

وخلال 6 مباريات سابقة جمعت بين الفريقين من قبل، تمكن المارد الأحمر من تحقيق الفوز في مباراة واحدة، تلقى الهزيمة في 3 لقاءات وحضر التعادل في مباراتين.

ونجح لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تسجيل 5 أهداف في مرمى الفريق الجزائري، فيما تلقت شباكهم 4 أهداف.

أرقام ياس توروب مع الأهلي حتى الآن

وكان الأهلي، أعلن في أكتوبر الماضي تعاقده مع المدرب الدنماركي ياس توروب، لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلفا للمدرب عماد النحاس.

وقاد توروب المارد الأحمر حتى الآن، في 7 مباريات بمختلف البطولات حتى الآن، تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في 5 مباريات وحضر التعادل في مباراتين.

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة شبيبة القبائل الجزائري

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة ييس توروب على تشكيل الفريق لمباراة شبيبة القبائل الجزائري المرتقبة في دوري أبطال أفريقيا.

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا

الوسط: مروان عطية وأليو ديانج ومحمد علي بن رمضان

الهجوم: تريزيجيه وزيزو ومحمد شريف

عودة تريزيجيه

كما تلقى الجهاز الفني للاهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب نبأ سعيد قبل مواجهة بطل الجزائر غدا بعد مشاركة محمود حسن تريزيجيه، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي في التدريبات الجماعية للفريق مساء امسعلى ملعب ‏ التتش بالجزيرة.‏

وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أن تريزيجيه تعافى تمامًا من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة ‏نهائي كأس السوبر المصري في الإمارات.‏

كان تريزيجيه قد تعرض لشد في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة الزمالك بنهائي البطولة التي توج الفريق بلقبها، ‏وخاض تدريبات علاج طبيعي على مدار الأيام الماضية.‏

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.