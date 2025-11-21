السوشيال ميديا وصناعة الوعي

18 حجم الخط

الوعي العام هو إحدى ركائز النهضة، والسوشيال ميديا لها دور كبير في خلق وتدوير هذا الوعي المعاصر، والوعي الجمعي هو القدرة على إدراك القضايا المختلفة التي قد يواجهها المجتمع من خلال الأفكار التي تراود أذهان الناس ومجموعة الآراء، والنظريات، والأفكار، والتقاليد، والعادات التي يمتلكها الناس في واقعهم الاجتماعي، والتي تساعد في تنمية المجتمع، وإزالة العقبات التي تقف أمام التنمية..

وعلى ذلك فإن الوعي هو إحدى الركائز الأساسية للتطور الاجتماعي والتقدم والنهضة، وقد يؤدي انعدام هذا الوعي الجمعي إلى انهيار المجتمع، وتفشي المشاكل المختلفة في أغلب مناحي الحياة للمجتمع الواحد.

الوعي الجمعي هو مرادف للعقل الجمعي، وفي ذلك يقول عالم الاجتماع الفرنسي إيميل دور كايم: إن نفوس الأفراد حين تتداخل وتتشابك وتمتزج تولد كيانا من نوع نفسي، ولكنه نوع نفسي متميز وخاص، فإن الجماعة تفكر وتحس وتعمل، خلافا لما قد يفكر فيه الفرد بذاته، العقل الجمعي هو مصدر المعارف السائدة فيه..

وبالتالي فإن العقل الجمعي هو مصدر المعارف والأفكار التي يؤمن بها ويعمل على ضوئها كل فرد من أفراد المجتمع، فهو يختلف عن العقول الفردية، ولكنه يشملها ويهيمن عليها دون أن يشبهها. هو خارج عنها، وفي ذات الوقت يفرض نفسه على عقل كل فرد وعلى تفكيره الخاص.

ويبقى السؤال في إطار الحديث عن هذا الوعي الجمعي يبحث عن إجابة! من يصنع هذا الوعي العام لكل مجتمع في أيامنا المعاصرة! يقول البعض -وأنا أتفق معهم إلى حدٍ ما- إن من يصنع الوعي في العالم المعاصر بصفة عامة ليسوا النخبة من المثقفين الكبار، وليسوا المفكرين أو الباحثين، وليسوا كبار الصحفيين والمحللين؛ بينما الذي يصنع الوعي في العالم اليوم ويحركه هي السوشيال ميديا وحتى سلبياته التي لولاها ما أدركنا قيمة الإيجابيات، ثم يشير البعض إلى الأيدي الخفية التي تمسك بالبوابات في مواقع التواصل الاجتماعي.

وعن علاقة الدولة بالمجتمع وصناعة الوعي الذي يعبر عنه العقل الجمعي؛ يصف الفيلسوف الألماني الشهير هيجل الدولة بأنها حضور العقل في التاريخ، وحضور العقل في المجتمع، فوجود تغيب فيه الدولة؛ يغيب فيه العقل، ويغيب تنظيم العلاقات بين المؤسسات وبين المجتمع، فالدولة هي التي تحمي المجتمع وكذلك المجتمع هو من يحمي الدولة وليس غيره فهي مسألة تقسيم أدوار.

إذن مسئولية تشكيل الوعي موزعة على الدولة والمجتمع معًا لخلق وعي جمعي قادر على مساندة الدولة ونهضتها وتقدمها، ولكي يتشكل هذا الوعي وينعكس على ذلك التقدم الذي نرجوه؛ يستلزم مبادرات من شأنها تحرك المياه الراكدة في منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني ولا يكون ذلك إلا من خلال خطوات جادة تقوم بها الدولة وكذلك المجتمع..

فالله جل شأنه يقول:{إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ}. وأول هذا التغيير أن يبدأ كل فرد بنفسه وينفض عنه كل السلبيات وينهض من هذه الاتكالية والتبعية ويعي لدوره الإيجابي وكلما تشكل هذه الوعي الفردي الذاتي فمن الطبيعي يتكون لدينا وعي جمعي قادر على البناء والرقي في الحاضر والمستقبل.

Nasserkhkh69@yahoo.com

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.