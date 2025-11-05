الأربعاء 05 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

حديث الأربعاء

طعام المسكين مفتاح جنة النعيم

اختلف الفقهاء قديما في تعريف مفهوم الفقير ومفهوم المسكين، فمَن المسكين ومَن الفقير، وأيهما أولى قبل الآخر بمساعدة الأغنياء وأولي السعة والفضل، وإن كان كلاهما مستحق للصدقات والزكاة لكنهما ليسا على درجة واحدة كما تبين من القرآن.


في القرآن الكريم ذُكرت كلمة المسكين في أكثر من موضع بلغ ثلاث وعشرين مرة مفردة وجمع مسكين ومساكين، في مقابل أربعة عشر مرة لكلمة الفقير بمشتقاتها، مما يعني أن المسكين أولى وأحق بالإنفاق والعطاء قبل الفقير.. 

 

ولأنه من المعلوم والمؤكد أن مفردات القرآن لا تتكرر بنفس المعنى إلا في سياق مختلف فكيف يأتي بكلمة الفقراء وكلمة المساكين ويكون المعنى واحد والمقصد واحد، لذلك جاء في أغلب التعريفات أن الفقير هو من يملك القليل الذي لا يكفي حاجته، بينما المسكين هو من لا يملك شيئًا ويطلب المساعدة حتى درجة الإطعام.


المسكين في أغلب حالاته لا يمتلك قوت يومه لأنه لا يمتلك أي مصدر للدخل على الإطلاق ويعتمد فقط على الأموال التي يحصل عليها عن طريق التبرعات أو المساهمات التي يستقبلها، فالمسكين شخص عاجز تماما عن العمل وليس لديه أحد يرعاه أو يسد احتياجاته، فقد جاء في قول الله تعالى {مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ}، يعني المسكين قد يصل إلى أقصى حالات الاحتياج وأقساها.

 
في الآيات التي ذُكر فيها المسكين، تجلت رحمة الله بالمسكين فقد ربطه بالتصديق بالدين، ربطه بالمصيرَ في الآخرة، ربطه بتقَوى الله، ربطه بمغفرة الله، ربطه بالفوز بثواب الله، ربطه بالنجاة من العذاب، ربط اطعام المسكين في الكفارات، كفارة اليمين، كفارة الظهار، وكفارة قتل المحرم للصيد، ثم ربطه بفدية صيام مَن لم يستطع الصيام في رمضان.


ولله الحكمة البالغة في ارتباط الحض على إطعام المسكين بالإيمان بالله العظيم فقال تعالى: في سورة الحاقة الآية 33 وما تلتها  34 في معرض أسباب عقاب الكافر: (إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ).

 
تأمل كيف عطف الله الحض على إطعام المسكين بجريمة الكفر بالله العظيم! فهذا دليل على أن من لا يؤمن بالله قلبه منزوعة منه الرحمة.. فهيهات أن تجد كافرا بوجود الله جاحدا لنعم الله؛ يرحم محتاج أو يَحض على إطعام مسكين، فليس في قلبه رحمة ليرحم بها مسكينا فلا يطعمه من ماله ولا يحض غيره على إطعامه، لعدم وجود الوازع في قلبه، فالإيمان الخالص يترجمه الإحسان إلى الخلق بوجوه الإحسان المتاحة.


قال تعالى في وصف عباده المتقين:{الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ} وفي ذلك عطف الله الذين ينفقون من أموالهم بتقوى الله فقرن الإنفاق بالتقوى، مثلما ربط بين الإيمان به بالحض على إطعام المساكين فوصف الكافر بأنه كان في الدنيا: (لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ (33) وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ).


لقد استنكر المنافقون والكافرون على المؤمنين اطعامهم للمساكين بل واتهموهم بالضلال! يقول تعالى في سورة يس الآية 47: (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِين)!


ثم يقول تعالى في وصف المكذب بيوم البعث والجزاء والحساب في سورة الماعون من 1 إلى 3: {أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ}. 


فإذا كان تارك الحضّ على طعام المسكين بهذه المنزلة السيئة، فما ظنك بتارك الإحسان إلى المسكين والعطف على الفقير ومساعدة المحتاج! فإذا كان الكفر بالله من أقبح المنازل فإنَّ قسوة القلب من أشنع الرذائل.

اتباع هوى العقل نقيصة

السفاهة وصمة عار والسفهاء لا يبالون

لقد جُبل الإنسان على الجزع والحرص الشديد على ماله، فإذا أصابه مكروه وعسر فهو كثير الجزع والضجر، وإذا أصابه خير ويسر فهو كثير المنع والإمساك، إلا من أنعم عليهم ربهم بحسن الظن بالله والتوكل عليه وإطعام المسكين، فمن أعظم أشكال الايمان هو إطعام المساكين والإحسان إليهم، يقول تعالى في سورة الإنسان الآية 8: (وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا)
Nasserkhkh69@yahoo.com

اختلف الفقهاء قديما في تعريف مفهوم الفقير ومفهوم المسكين، فمَن المسكين ومَن الفقير، وأيهما أولى قبل الآخر بمساعدة الأغنياء وأولي السعة والفضل، وإن كان كلاهما مستحق للصدقات والزكاة لكنهما ليسا على درجة واحدة كما تبين من القرآن.


في القرآن الكريم ذُكرت كلمة المسكين في أكثر من موضع بلغ ثلاث وعشرين مرة مفردة وجمع مسكين ومساكين، في مقابل أربعة عشر مرة لكلمة الفقير بمشتقاتها، مما يعني أن المسكين أولى وأحق بالإنفاق والعطاء قبل الفقير.. 

 

ولأنه من المعلوم والمؤكد أن مفردات القرآن لا تتكرر بنفس المعنى إلا في سياق مختلف فكيف يأتي بكلمة الفقراء وكلمة المساكين ويكون المعنى واحد والمقصد واحد، لذلك جاء في أغلب التعريفات أن الفقير هو من يملك القليل الذي لا يكفي حاجته، بينما المسكين هو من لا يملك شيئًا ويطلب المساعدة حتى درجة الإطعام.


المسكين في أغلب حالاته لا يمتلك قوت يومه لأنه لا يمتلك أي مصدر للدخل على الإطلاق ويعتمد فقط على الأموال التي يحصل عليها عن طريق التبرعات أو المساهمات التي يستقبلها، فالمسكين شخص عاجز تماما عن العمل وليس لديه أحد يرعاه أو يسد احتياجاته، فقد جاء في قول الله تعالى {مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ}، يعني المسكين قد يصل إلى أقصى حالات الاحتياج وأقساها.

 
في الآيات التي ذُكر فيها المسكين، تجلت رحمة الله بالمسكين فقد ربطه بالتصديق بالدين، ربطه بالمصيرَ في الآخرة، ربطه بتقَوى الله، ربطه بمغفرة الله، ربطه بالفوز بثواب الله، ربطه بالنجاة من العذاب، ربط اطعام المسكين في الكفارات، كفارة اليمين، كفارة الظهار، وكفارة قتل المحرم للصيد، ثم ربطه بفدية صيام مَن لم يستطع الصيام في رمضان.


ولله الحكمة البالغة في ارتباط الحض على إطعام المسكين بالإيمان بالله العظيم فقال تعالى: في سورة الحاقة الآية 33 وما تلتها  34 في معرض أسباب عقاب الكافر: (إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ).

 
تأمل كيف عطف الله الحض على إطعام المسكين بجريمة الكفر بالله العظيم! فهذا دليل على أن من لا يؤمن بالله قلبه منزوعة منه الرحمة.. فهيهات أن تجد كافرا بوجود الله جاحدا لنعم الله؛ يرحم محتاج أو يَحض على إطعام مسكين، فليس في قلبه رحمة ليرحم بها مسكينا فلا يطعمه من ماله ولا يحض غيره على إطعامه، لعدم وجود الوازع في قلبه، فالإيمان الخالص يترجمه الإحسان إلى الخلق بوجوه الإحسان المتاحة.


قال تعالى في وصف عباده المتقين:{الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ} وفي ذلك عطف الله الذين ينفقون من أموالهم بتقوى الله فقرن الإنفاق بالتقوى، مثلما ربط بين الإيمان به بالحض على إطعام المساكين فوصف الكافر بأنه كان في الدنيا: (لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ (33) وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ).


لقد استنكر المنافقون والكافرون على المؤمنين اطعامهم للمساكين بل واتهموهم بالضلال! يقول تعالى في سورة يس الآية 47: (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِين)!


ثم يقول تعالى في وصف المكذب بيوم البعث والجزاء والحساب في سورة الماعون من 1 إلى 3: {أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ}. 


فإذا كان تارك الحضّ على طعام المسكين بهذه المنزلة السيئة، فما ظنك بتارك الإحسان إلى المسكين والعطف على الفقير ومساعدة المحتاج! فإذا كان الكفر بالله من أقبح المنازل فإنَّ قسوة القلب من أشنع الرذائل.

اتباع هوى العقل نقيصة

السفاهة وصمة عار والسفهاء لا يبالون

لقد جُبل الإنسان على الجزع والحرص الشديد على ماله، فإذا أصابه مكروه وعسر فهو كثير الجزع والضجر، وإذا أصابه خير ويسر فهو كثير المنع والإمساك، إلا من أنعم عليهم ربهم بحسن الظن بالله والتوكل عليه وإطعام المسكين، فمن أعظم أشكال الايمان هو إطعام المساكين والإحسان إليهم، يقول تعالى في سورة الإنسان الآية 8: (وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا)
Nasserkhkh69@yahoo.com

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نعم الله رحمة الله المساكين العطاء الفقير الفقراء الفقر اطعام المسكين المسكين فيتو بوابة فيتو الكاتب ناصر خليفة

مواد متعلقة

الضعف والجدل أبرز خصائص الإنسان

النار لا تأكل المعدن الأصيل

الغيبيات والماديات والعلاقة المشتركة

الأخلاق في ذمة الله ولا عزاء للمتنطعين

إنها لا تراعي جوار ولا تخشى دار البوار

الأكثر قراءة

تحرك برلماني لمواجهة ظاهرة سرقة الكهرباء

رئيس قرغيزستان يهنئ السيسي بافتتاح المتحف المصري الكبير

شاب مخمور احتضنها وحاول تقبيلها، لحظة التحرش برئيسة المكسيك وسط حراسها (فيديو)

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025

قبل أمم أفريقيا بأسابيع، قلق مغربي بسبب أشرف حكيمي

أسعار الخضار اليوم، تحرك مفاجئ في الطماطم بعد استقرارها وارتفاع الثوم 5 جنيهات

10 معلومات عن قرغيزستان تزامنا مع استقبال السيسي للرئيس صادير جباروف في زيارته التاريخية لمصر

السيسي ونظيره القيرغيزي يشهدان توقيع مذكرة تفاهم

خدمات

المزيد

سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء

آخر تطورات سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي والبنوك المصرية

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

بعد التراجعات الكبيرة، أخر تطورات أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025 ببداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس الكونفدرالية 2025 -2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى ينتهي وقت صلاة الفجر؟ وما أفضل أوقاتها؟

تفسير رؤية الفيل في المنام وعلاقتها بالحظ السعيد والراحة النفسية

أبرزها صحبة السوء، الأوقاف تحذر طلاب جامعة القاهرة من أسباب الإدمان

المزيد
الجريدة الرسمية