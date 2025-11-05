طعام المسكين مفتاح جنة النعيم

حديث الأربعاء

A+ A- A اختلف الفقهاء قديما في تعريف مفهوم الفقير ومفهوم المسكين، فمَن المسكين ومَن الفقير، وأيهما أولى قبل الآخر بمساعدة الأغنياء وأولي السعة والفضل، وإن كان كلاهما مستحق للصدقات والزكاة لكنهما ليسا على درجة واحدة كما تبين من القرآن.

في القرآن الكريم ذُكرت كلمة المسكين في أكثر من موضع بلغ ثلاث وعشرين مرة مفردة وجمع مسكين ومساكين، في مقابل أربعة عشر مرة لكلمة الفقير بمشتقاتها، مما يعني أن المسكين أولى وأحق بالإنفاق والعطاء قبل الفقير.. ولأنه من المعلوم والمؤكد أن مفردات القرآن لا تتكرر بنفس المعنى إلا في سياق مختلف فكيف يأتي بكلمة الفقراء وكلمة المساكين ويكون المعنى واحد والمقصد واحد، لذلك جاء في أغلب التعريفات أن الفقير هو من يملك القليل الذي لا يكفي حاجته، بينما المسكين هو من لا يملك شيئًا ويطلب المساعدة حتى درجة الإطعام.

المسكين في أغلب حالاته لا يمتلك قوت يومه لأنه لا يمتلك أي مصدر للدخل على الإطلاق ويعتمد فقط على الأموال التي يحصل عليها عن طريق التبرعات أو المساهمات التي يستقبلها، فالمسكين شخص عاجز تماما عن العمل وليس لديه أحد يرعاه أو يسد احتياجاته، فقد جاء في قول الله تعالى {مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ}، يعني المسكين قد يصل إلى أقصى حالات الاحتياج وأقساها.

في الآيات التي ذُكر فيها المسكين، تجلت رحمة الله بالمسكين فقد ربطه بالتصديق بالدين، ربطه بالمصيرَ في الآخرة، ربطه بتقَوى الله، ربطه بمغفرة الله، ربطه بالفوز بثواب الله، ربطه بالنجاة من العذاب، ربط اطعام المسكين في الكفارات، كفارة اليمين، كفارة الظهار، وكفارة قتل المحرم للصيد، ثم ربطه بفدية صيام مَن لم يستطع الصيام في رمضان.

ولله الحكمة البالغة في ارتباط الحض على إطعام المسكين بالإيمان بالله العظيم فقال تعالى: في سورة الحاقة الآية 33 وما تلتها 34 في معرض أسباب عقاب الكافر: (إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ).

تأمل كيف عطف الله الحض على إطعام المسكين بجريمة الكفر بالله العظيم! فهذا دليل على أن من لا يؤمن بالله قلبه منزوعة منه الرحمة.. فهيهات أن تجد كافرا بوجود الله جاحدا لنعم الله؛ يرحم محتاج أو يَحض على إطعام مسكين، فليس في قلبه رحمة ليرحم بها مسكينا فلا يطعمه من ماله ولا يحض غيره على إطعامه، لعدم وجود الوازع في قلبه، فالإيمان الخالص يترجمه الإحسان إلى الخلق بوجوه الإحسان المتاحة.

قال تعالى في وصف عباده المتقين:{الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ} وفي ذلك عطف الله الذين ينفقون من أموالهم بتقوى الله فقرن الإنفاق بالتقوى، مثلما ربط بين الإيمان به بالحض على إطعام المساكين فوصف الكافر بأنه كان في الدنيا: (لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ (33) وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ).

لقد استنكر المنافقون والكافرون على المؤمنين اطعامهم للمساكين بل واتهموهم بالضلال! يقول تعالى في سورة يس الآية 47: (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِين)!

ثم يقول تعالى في وصف المكذب بيوم البعث والجزاء والحساب في سورة الماعون من 1 إلى 3: {أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ}.

فإذا كان تارك الحضّ على طعام المسكين بهذه المنزلة السيئة، فما ظنك بتارك الإحسان إلى المسكين والعطف على الفقير ومساعدة المحتاج! فإذا كان الكفر بالله من أقبح المنازل فإنَّ قسوة القلب من أشنع الرذائل. اتباع هوى العقل نقيصة السفاهة وصمة عار والسفهاء لا يبالون لقد جُبل الإنسان على الجزع والحرص الشديد على ماله، فإذا أصابه مكروه وعسر فهو كثير الجزع والضجر، وإذا أصابه خير ويسر فهو كثير المنع والإمساك، إلا من أنعم عليهم ربهم بحسن الظن بالله والتوكل عليه وإطعام المسكين، فمن أعظم أشكال الايمان هو إطعام المساكين والإحسان إليهم، يقول تعالى في سورة الإنسان الآية 8: (وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا)

