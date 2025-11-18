الخميس 20 نوفمبر 2025
أخبار مصر

"الوطنية للانتخابات" تعلن إلغاء الانتخابات في عدد من الدوائر بمحافظات الجيزة والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا والإسكندرية والبحيرة

الهيئة العليا للانتخابات
الهيئة العليا للانتخابات
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات إلغاء انتخابات مجلس النواب في عدد من الدوائر الانتخابية بعد رصد مخالفات أثرت على سلامة العملية الانتخابية، وذلك عقب الانتهاء من فحص الشكاوى والتظلمات التي تلقتها خلال الساعات الماضية.

وشمل قرار الإلغاء دائرة إمبابة بمحافظة الجيزة، ودائرة مركز الفيوم ودائرة إبشواي بمحافظة الفيوم، إلى جانب دائرة مركز الفتح بمحافظة أسيوط.

 

 

كما قررت الهيئة إلغاء الانتخابات في عدد من دوائر محافظة سوهاج، وتشمل: مركز سوهاج، مركز أخميم، مركز المراغة، مركز طهطا، مركز جرجا، مركز المنشأة، ومركز دار السلام.

 

وامتد القرار ليشمل محافظة قنا، حيث أعلنت الهيئة إلغاء الانتخابات في اللجان الأربع بالمحافظة، وهي: قنا، قوص، أبوتشت، ونجع حمادي.

وشمل القرار الغاء الانتخابات في دائرة قسم أول الرمل بمحافظة الإسكندرية، والغاء الانتخابات كليا في دائرة قسم دمنهور ودائرة مركز ابو حمص ودائرة إيتاي البارود بمحافظة البجيرة. 

وأكدت الهيئة أن قرارات الإلغاء جاءت تطبيقًا للقانون وحرصًا على ضمان النزاهة الكاملة للعملية الانتخابية، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان لاحقًا عن المواعيد الجديدة لإعادة الانتخابات في الدوائر التي شملها القرار، بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية والفنية اللازمة.

