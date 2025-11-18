"الوطنية للانتخابات" تعلن إلغاء الانتخابات في عدد من الدوائر بمحافظات الجيزة والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا والإسكندرية والبحيرة

18 حجم الخط

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات إلغاء انتخابات مجلس النواب في عدد من الدوائر الانتخابية بعد رصد مخالفات أثرت على سلامة العملية الانتخابية، وذلك عقب الانتهاء من فحص الشكاوى والتظلمات التي تلقتها خلال الساعات الماضية.

وشمل قرار الإلغاء دائرة إمبابة بمحافظة الجيزة، ودائرة مركز الفيوم ودائرة إبشواي بمحافظة الفيوم، إلى جانب دائرة مركز الفتح بمحافظة أسيوط.

كما قررت الهيئة إلغاء الانتخابات في عدد من دوائر محافظة سوهاج، وتشمل: مركز سوهاج، مركز أخميم، مركز المراغة، مركز طهطا، مركز جرجا، مركز المنشأة، ومركز دار السلام.

وامتد القرار ليشمل محافظة قنا، حيث أعلنت الهيئة إلغاء الانتخابات في اللجان الأربع بالمحافظة، وهي: قنا، قوص، أبوتشت، ونجع حمادي.

وشمل القرار الغاء الانتخابات في دائرة قسم أول الرمل بمحافظة الإسكندرية، والغاء الانتخابات كليا في دائرة قسم دمنهور ودائرة مركز ابو حمص ودائرة إيتاي البارود بمحافظة البجيرة.

وأكدت الهيئة أن قرارات الإلغاء جاءت تطبيقًا للقانون وحرصًا على ضمان النزاهة الكاملة للعملية الانتخابية، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان لاحقًا عن المواعيد الجديدة لإعادة الانتخابات في الدوائر التي شملها القرار، بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية والفنية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.