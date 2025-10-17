الجمعة 17 أكتوبر 2025
أخبار مصر

الوطنية للانتخابات تطلق قاعدة بيانات الناخبين المحدثة

أعلن القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات عن إطلاق قاعدة بيانات الناخبين المحدثة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة  وعبر التطبيق الإلكتروني " الهيئة الوطنية للانتخابات - مصر Egelection " التي تتيح للناخب الاستعلام عن لجنته الانتخابية ومعرفة موقعها الجغرافي، كما تتيح له تقديم طلب بتغيير اللجنة أو جميع أفراد أسرته في لجنة واحدة.

وأكد القاضي  مدير الجهاز التنفيذي أن الموقع والتطبيق الإلكتروني للهيئة قد تم تطويرهما وفقًا لأعلى المعايير التقنية لضمان سهولة الاستخدام وسرعة الوصول الى الخدمات في تجربة أمنة وفعالة وخالية من أية تعقيدات.

وتدعو الهيئة الوطنية للانتخابات جمهور الناخبين الراغبين في الاستفادة من هذه التيسيرات الإسراع بتقديم الطلبات عبر الموقع والتطبيق المشار اليهما في موعد غايته الخميس الموافق ۲۳ من أكتوبر الجاري.

