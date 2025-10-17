الوطنية للانتخابات تطلق قاعدة بيانات الناخبين المحدثة

أعلن القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات عن إطلاق قاعدة بيانات الناخبين المحدثة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة وعبر التطبيق الإلكتروني " الهيئة الوطنية للانتخابات - مصر Egelection " التي تتيح للناخب الاستعلام عن لجنته الانتخابية ومعرفة موقعها الجغرافي، كما تتيح له تقديم طلب بتغيير اللجنة أو جميع أفراد أسرته في لجنة واحدة.

وأكد القاضي مدير الجهاز التنفيذي أن الموقع والتطبيق الإلكتروني للهيئة قد تم تطويرهما وفقًا لأعلى المعايير التقنية لضمان سهولة الاستخدام وسرعة الوصول الى الخدمات في تجربة أمنة وفعالة وخالية من أية تعقيدات.

وتدعو الهيئة الوطنية للانتخابات جمهور الناخبين الراغبين في الاستفادة من هذه التيسيرات الإسراع بتقديم الطلبات عبر الموقع والتطبيق المشار اليهما في موعد غايته الخميس الموافق ۲۳ من أكتوبر الجاري.

