بنداري: مصر منارة للديمقراطية وشعبها البطل الحقيقي في الانتخابات النيابية

أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات،
أكد القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن مصر "باتت عظيمة منذ بدأت وقبل أن يسطر التاريخ سطوره"، وستظل كذلك بتاريخها وحاضرها ومستقبلها الذي يحدده شعبها الواعي العظيم. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أعلن فيه أن مصر تضع اليوم حجرًا جديدًا في صرح الديمقراطية بسواعد أبنائها، رغم التحديات الإقليمية والدولية.

وشدد بنداري على أن مصر تواصل مسيرتها الديمقراطية التي بدأتها منذ سنوات عديدة، مؤكدًا ريادتها المستمدة من تماسك أبنائها قيادة وشعبًا، وذلك في ظل ما أحاط بالمنطقة من اضطرابات وعدم استقرار.

وأضاف مدير الجهاز التنفيذي أن إعلان مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، لنتيجة الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025 التي تشمل 14 محافظة، يأتي ليؤكد الثقة التامة في وعي الشعب المصري العظيم.

وأوضح بنداري أن الشعب المصري يدرك تمامًا أهمية هذه العملية الانتخابية التي يرسم بها مستقبل وطنه وأبنائه، واصفًا إياه بـ"البطل الحقيقي لهذا الحدث العظيم". وقد تجلى ذلك بوضوح في مشاركته الفاعلة بالانتخابات الرئاسية وما تلاها من انتخابات مجلس الشيوخ، وها هو الآن يلتف حول وطنه متمسكًا بحقوقه الدستورية ليقدم نموذجًا رائعًا يحتذى به في الأقطار الأخرى كافةً.

وفي سياق متصل، أشاد القاضي بنداري بممثلي الصحف والإعلام، واصفًا إياهم بـ"فرسان الكلمة الصادقة"، ومؤكدًا أن دورهم في المرحلة الأولى من الانتخابات لم يكن هامشيًا بل كان محوريًا وحيويًا. واعتبرهم شركاء أساسيين في إنجاح هذا الاستحقاق الدستوري، مشيرًا إلى أنهم "عيون الوطن ومرآته العاكسة للشفافية التي نؤمن بها".

واختتم القاضي أحمد بنداري كلمته بالتأكيد على أن الهدف الأسمى هو أن تظل مصر الحبيبة منارة للديمقراطية والريادة في المنطقة والعالم، وأن ينعم الله على شعبها العظيم بالاستقرار والرخاء في ظل قيادة حكيمة ورشيدة تضع مصلحة الوطن عاليًا فوق كل اعتبار.

