الإثنين 10 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير التموين يصدر قرارات وزارية لضخ دماء جديدة وتعزيز كفاءة الأداء داخل الوزارة

الدكتور شريف فاروق
الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، فيتو
18 حجم الخط

أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بتعيين الدكتورة دعاء نبيل بهي الدين مساعدًا للوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات.

في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على تطوير منظومة العمل الإداري، وضخ دماء جديدة في مختلف مواقع المسئولية، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التمكين وبناء قيادات شابة قادرة على مواصلة مسيرة التطوير والتحديث.

ويأتي هذا القرار في إطار دعم جهود الدولة لتمكين الشباب، والاستفادة من الكفاءات الوطنية الشابة ذات الخبرات العلمية والعملية المتميزة في إدارة ملفات التعاون الدولي، وتعزيز العلاقات مع الشركاء الدوليين والمؤسسات الإقليمية والدولية، بما يسهم في دعم استراتيجية الوزارة نحو تحقيق الأمن الغذائي المستدام وتوسيع نطاق الشراكات الدولية في مجالات التموين والتجارة الداخلية.

 

كما أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعيين  محمد نصر الدين محمد منصور رئيسًا للإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك بناءً على ما تم عرضه من الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك دعمًا لجهود الوزارة في تعزيز التخطيط الاستراتيجي وتطوير الأداء المؤسسي، بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة ويعزز كفاءة إدارة منظومة العمل.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن القرارات الصادرة تأتي في إطار رؤية الوزارة لتمكين الكفاءات ودعم القيادات المتميزة، وإتاحة الفرصة أمام جيل جديد من الخبرات القادرة على تحقيق التطوير المنشود، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدًا من العمل المؤسسي القائم على الحوكمة، والتحول إلى منظومة إدارية أكثر كفاءة وفاعلية في خدمة المواطن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة التموين والتجارة شريف فاروق وزير التموين رئيس مجلس الوزراء الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية التخطيط الاستراتيجي الدكتور شريف فاروق وزير التموين شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية

مواد متعلقة

وزير التموين يشارك في احتفالية سفارة سنغافورة بالعيد الوطني الستين للاستقلال

التموين تبحث مع القومية لسلامة الغذاء آليات الرقابة على الأسواق استعدادا لرمضان

الأكثر قراءة

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الفراخ اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

بايرن ميونخ يقبض على قمة ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة العاشرة

برشلونة يطارد ريال مدريد، ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة الـ 12

وزير العمل: إلغاء الحبس في مخالفات العمل واستبداله بعقوبات مالية

السيسي لـ أمين مجلس الأمن الروسي: أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب في غزة بكل مراحله.. إقامة الدولة الفلسطينية السبيل الوحيد تحقيقًا للسلام العادل والدائم والاستقرار في المنطقة

مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات بعد قليل

بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة بعد التتويج بالسوبر المحلي

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القمل في المنام وعلاقتها بتراكم الديون

عباقرة ولكن مجهولون، "ميسرة العبسي" قائد أول جيش يدخل بلاد الروم

دار الإفتاء: من يمتنع عن أداء صوته الانتخابي يكون آثمًا شرعًا لهذا السبب

المزيد
الجريدة الرسمية