أخبار مصر

الهيئة الوطنية للانتخابات: الغاء الانتخابات في 19 دائرة انتخابية بـ 7 محافظات

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم، إلغاء عملية الاقتراع في 19 دائرة انتخابية موزعة على 7 محافظات، وذلك بعد انتهاء عمليات الفحص والتدقيق في الشكاوى والتظلمات التي تلقتها الهيئة خلال الساعات الماضية.

وأكدت الهيئة أن القرار جاء بعد التحقق من وجود مخالفات مؤثرة أثرت على سلامة العملية الانتخابية في تلك الدوائر، مشيرة إلى أن ما تم رصده لا يسمح بإعلان نتائج صحيحة تُعبّر عن إرادة الناخبين.

وأوضحت الهيئة أن اللجان المختصة انتهت إلى أن المخالفات التي تم إثباتها في عدد من اللجان الفرعية داخل الدوائر الملغاة كانت كافية قانونًا لإبطال عملية التصويت بالكامل، تنفيذًا لتوجيهات الهيئة بضرورة ضمان النزاهة الكاملة وإعلاء مبدأ احترام إرادة الناخب.

وأضافت الهيئة أنها ستعلن خلال الأيام المقبلة المواعيد الجديدة لإعادة الانتخابات في الدوائر التي تم إلغاء نتائجها، فور الانتهاء من كافة الإجراءات الفنية والقانونية.

وشددت الهيئة على أن جميع قراراتها تستند إلى القانون، وأنها تعمل وفق قواعد شفافة تضمن عدم تمرير أي نتيجة لا تعبّر تعبيرًا دقيقًا عن أصوات المصريين.
 

