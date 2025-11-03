الإثنين 03 نوفمبر 2025
أخبار مصر

الهيئة الوطنية للانتخابات تحدد مقار اللجان العامة في انتخابات مجلس النواب بالمرحلتين الأولى والثانية

انتخابات مجلس النواب
أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، القرار رقم 59 لسنة 2025، والذي يقضي بتحديد مقار اللجان العامة ولجان الحفظ وأرقامها الخاصة بانتخابات مجلس النواب المرتقبة.

ونشرت الجريدة الرسمية تفاصيل القرار الذي شمل تحديد هذه المقار والأرقام في جميع الدوائر الانتخابية، وذلك للمرحلتين الأولى والثانية من انتخابات مجلس النواب، في خطوة تنظيمية أساسية تسبق انطلاق العملية الانتخابية.

يعد هذا القرار حجر زاوية في الإعداد اللوجستي لانتخابات مجلس النواب، حيث يضمن جاهزية البنية التحتية اللازمة لاستقبال الناخبين وتأمين سير العملية الانتخابية بسلاسة وشفافية على مستوى الجمهورية.

وتضطلع الهيئة الوطنية للانتخابات بدور محوري في الإشراف الكامل على كافة مراحل العملية الانتخابية، بدءًا من تحديد اللجان ومرورًا بتلقي طلبات الترشح، وصولًا إلى إعلان النتائج النهائية، بما يضمن نزاهة وشفافية الإجراءات.

ويتيح هذا التحديد المسبق للمقار للمرشحين والناخبين على حد سواء معرفة الأماكن المخصصة للتصويت وحفظ الأوراق، مما يسهم في تسهيل مشاركتهم ويقلل من أي ارتباك محتمل قد يعيق سير العملية الديمقراطية.

ومن المتوقع أن تتبع هذه الخطوة قرارات أخرى تنظيمية تصدرها الهيئة تباعًا، استكمالًا للتحضيرات اللازمة لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة الشعب المصري وتطلعاته نحو مستقبل أفضل.

الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات مجلس النواب القاضي حازم بدوي اللجان العامة لجان الحفظ الجريدة الرسمية القرار 59 لسنة 2025 المرحلة الاولي المرحلة الثانية العملية الانتخابية

