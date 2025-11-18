الإسماعيلية تحتفل بالعيد القومي للمحافظة والذكرى الـ 156 لافتتاح قناة السويس للملاحة

18 حجم الخط

شهدت محافظة الإسماعيلية احتفالية كبرى بعنوان "١٠٠ عام من الحرب إلى السلام"؛ احتفالًا بالعيد القومي الـ ٧٤ لمحافظة الإسماعيلية، والذكرى الـ ١٥٦ لافتتاح قناة السويس للملاحة في ١٧ نوفمبر ١٨٦٩م، بجانب الاحتفال بمرور ٥٠ عامًا على إعادة افتتاح قناة السويس مرة أخرى للملاحة عقب حرب أكتوبر المجيدة في يونيو ١٩٧٥.

إقامة الاحتفالية بالنصب التذكارى

وأقيمت الاحتفالية تحت رعاية اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وذلك بالنصب التذكاري للدفاع عن قناة السويس بجبل مريم، والذي مرَّ على بدء إنشائه ١٠٠ عامٍ، حيث بدأت أعمال إنشائه عام ١٩٢٥ لتخليد ذكرى ضحايا الحرب العالمية الأولى "١٩١٤: ١٩١٨"، الذين فاضت أرواحهم دفاعًا عن المجرى الملاحي لقناة السويس.

أبرز الحضور خلال الاحتفالية

وحضر الاحتفال كل من الفريق محمد فريد حجازي مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات حياة كريمة، اللواء أشرف الداودي محافظ قنا السابق، المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، المهندس ايمن عطية، الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، سفراء وممثلي عدد من السفارات لدى جمهورية مصرالعربية.

أهمية الاحتفال بالعيد القومي وذكرى افتتاح قناة السويس

وفي كلمته خلال الاحتفالية، رحب اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بضيوف محافظة الإسماعيلية، موضحًا أهمية هذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع، وهي الاحتفال بمرور ١٥٦ عامًا على بداية افتتاح مجرى قناة السويس كشريانٍ ملاحيٍّ للعالم أجمع.

وأضاف:"لنحتفل بمرور مائة عامٍ على بداية إنشاء النصب التذكاري للدفاع عن قناة السويس، “١٠٠ عام من الحرب إلى السلام، وبعيد الإسماعيلية القومي الرابع والسبعين…نقف اليوم لنقول للعالم أجمع إن مصر هي بلد السلامِ القوى، والكرامةِ الراسخة”.

وأشار أكرم، أنه منذ أن بدأ تشييد هذا النصب عام ١٩٢٥ تخليدًا لذكرى من ضحوا بأرواحهم دفاعًا عن قناة السويس خلال الحرب العالمية الأولى، يقف هذا النصب شاهدًا على مسيرة تاريخ عظيم لا تمحى صفحاته من تاريخ الوطن، مضيفًا، شهدت هذه الأرض، معارك الشرف والفداء، والنضال والكفاح، وكانت ميدانًا لمعارك أخرى، لا تقل عظمةً وهي معارك التنمية والبناء، والتطوير.

وتابع:"على هذه الأرض وفوق جبل مريم وعلى ضفاف القناة الخالدة وعلى مدار مائة عام، سطر أبناء مصر بطولات خالدة من التضحية والفداء منذ الحرب العالمية الأولى، مرورًا بمعارك الاستنزاف وانتصار أكتوبر المجيد".

ووجَّه محافظ الإسماعيلية الشكر لرجال هيئة قناة السويس بقيادة الفريق أسامه ربيع، وخالص الشكر إلى جامعة قناة السويس بقيادة الأستاذ الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعـة، وإلى رجال قواتنا المسلحة البواسل درع الوطن وسيفه، وإلى جميع الأجهزة الأمنية بالمحافظة بقيادة اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، ولأسرة التليفزيون المصري بقيادة الكاتب الكبير الأستاذ أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

كما تقدم محافظ الإسماعيلية بخالص الشكر والتقدير، معبرًا عن امتنانه وعرفانه لكل من شارك من الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية، بإخلاص وتفاني لإعادة تطوير وتأهيل هذا النصب بعد إغلاق دام خمسة وعشرين عامًا.

كلمة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس،" إنه لشرف عظيم أن نجتمع اليوم على ضفاف القناة في ذكرى يوم من أيام القناة الخالدة لنحتفل معًا بمرور ١٥٦ عامًا على افتتاح قناة السويس للملاحة البحرية، الحدث التاريخي الأبرز والمعجزة الهندسية التي مازالت أصدائها تسطع في تاريخ وحاضر ومستقبل البشرية".

وأضاف "نشهد اليوم احتفالية "١٠٠ عام من الحرب إلى السلام" لنحتفي بتطوير النصب التذكاري بمنطقة جبل مريم على الضفة الغربية للقناة، حيث نعيد إحياء هذا الصرح التاريخي بعد ترميمه ضمن جهود الدولة المصرية لحماية التراث الثقافي والإنساني والحضاري للقناة، بغية تحويل هذا النصب التذكاري إلى وجهة سياحية وثقافية جديدة تفتح أبوابها بمحافظة الإسماعيلية، التي تشهد طفرة كبيرة واهتمام غير مسبوق بجهود تنشيط السياحة".

وأكد على استمرار جهود هيئة قناة السويس الداعمة لحفظ تاريخها وتسجيله والتي تُوجت بترميم المبنى الإداري الأول للشركة العالمية لقناة السويس البحرية وتحويله إلى متحف يسرد تاريخ القناة، وذلك بالتوازي مع تبني الهيئة لعدد من المشروعات السياحية بمدن القناة أبرزها إنشاء مارينا يخوت قناة السويس بالإسماعيلية، وتطوير الممشى السياحي ببور توفيق، وتطوير حدائق نمرة ٦ بالإسماعيلية.

وخلال الاحتفالية، تم تكريم اسم الراحل اللواء محمود أمين عمر، محافظة الإسماعيلية الأسبق، خلال حرب أكتوبر المجيدة ١٩٧٣م، وتسلم التكريم عميد بحري عمر الفاروق محمود أمين عمر (نجله)، والسيدة شريفة محمود أمين عمر (كريمته)، اسم الراحل المهندس عثمان أحمد عثمان، وزير الإسكان والتعمير الأسبق "المعلم" وأحد أبناء الإسماعيلية النابعين الذين اسهموا في البناء والتعمير ومؤسس شركة المقاولون العرب، وتسلم التكريم المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان (نجله)، اللواء يسري الشماع، قائد كتيبة المظلات التي دافعت عن مدينة الإسماعيلية وسيطرت على جبل مريم أثناء حرب أكتوبر المجيدة ١٩٧٣م، الروبان عمرو فايز، كبير مرشدين ومراقب ملاحة بهيئة قناه السويس، السيد الدكتور منتصر خليل، مدير الإدارة المالية بهيئة قناه السويس.

تلا ذلك، تقديم العرض الفني "١٠٠ عام من الحرب إلى السلام"، سيناريو وإخراج الفنان ماهر كمال، وبمشاركة أوركسترا الحلم "التابعة لجامعة قناة السويس" بقيادة الدكتورة بسمة محمود، والذي تضمن عدد من الفقرات الفنية والغنائية الوطنية.

واختتمت الاحتفالية بإطلاق الألعاب النارية والتقاط الصور التذكارية أمام النصب التذكاري للدفاع عن قناة السويس بجبل مريم.

