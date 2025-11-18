الصقر والحضري في المغرب لحضور احتفالية الأفضل افريقيا بدعوه من الكاف

18 حجم الخط

وجه الاتحاد الافريقي لكرة القدم الدعوة إلى أسطورتي الكرة المصرية والعربية والأفريقية الكابتن أحمد حسن عميد لاعبي العالم وعصام الحضري قائد منتخب مصر الاسبق لحضور احتفالية جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للأفضل في العام.

جاء اختيار العميد أحمد حسن والسد العالي عصام الحضري لتمثيل الكرة المصرية في احتفالية الكاف استنادا إلى تاريخ الثنائي المشرف مع الكرة الأفريقية والكرة المصرية وتجسيدا لمسيرتهما الكبيرة التي أثرت الكرة الأفريقية على مدار سنوات طويلة شهدت تتويج الثنائي بالعديد من البطولات القارية واصبحا من اساطير القاره السمراء بعد ان حققا انجازا قاريا غير مسبوق .

هذا ويتوجه أحمد حسن والحضري إلى المغرب اليوم استعدادا لحضور حفل كاف غدا.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عن موعد ومكان إقامة نسخة 2025 من جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للأفضل في العالم.

موعد ومكان حفل الأفضل في أفريقيا

وأكد الكاف أن الحفل سيقام في الرباط بالمغرب يوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025، لتكريم أفضل اللاعبين في العالم.

سيبدأ حفل توزيع جوائز الكاف 2025 في الساعة 20:00 بتوقيت القاهرة.

يُكرّم هذا الحفل اللاعبين والمدربين الأفارقة الذين تميّزوا بأداءٍ مميزٍ مع أنديتهم ومنتخباتهم، بالإضافة إلى تكريم الأندية والمنتخبات الوطنية التي شهدت عامًا استثنائيًا.

