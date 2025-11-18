الخميس 20 نوفمبر 2025
عقبة جديدة في مخطط الأهلي لاستعادة محمد عبد المنعم

محمد عبد المنعم مدافع
محمد عبد المنعم مدافع نيس
قالت مصادر داخل النادي الأهلي: إن فرص عودة محمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي لتدعيم صفوف النادي تبدو ضعيفة في ظل رغبة اللاعب في استكمال رحلة الاحتراف الخارجي.

وأضافت المصادر أن اللاعب لديه عروض خليجية أيضا حال الرحيل عن نيس الفرنسي وهي عقبة جديدة في مخطط الأهلي لاستعادة اللاعب خاصة وأن الأرقام المعروضة على اللاعب تفوق ما سيحصل عليه داخل الأهلي. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مباراة شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. 

وتقام مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في السادسة مساء السبت، الموافق ٢٢ من شهر نوفمبر الجاري، وبالتحديد على ملعب القاهرة الدولي.

وتنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا. 

