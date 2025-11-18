3 أسباب وراء تجميد مفاوضات الأهلي مع أسامة فيصل

18 حجم الخط

كشفت مصادر داخل النادي الأهلي كواليس تحركات النادي للتعاقد مع مهاجم جديد في انتقالات الشتاء القادم خاصة مع عودة طرح اسم أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي.

وقالت المصادر إن هناك ثلاثة أسباب تعلق المفاوضات يأتي في مقدمتها الرؤية الفنية داخل النادي بشأن الحاجة إلى التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد سوبر لتدعيم هجوم الفريق ومن ثم يبقي قرار التفاوض لضم أسامة فيصل مؤجل.

السبب الثاني تمثل في الأرقام المالية المرتفعة المتوقعة من جانب إدارة البنك الأهلي للموافقة على رحيل اللاعب ومن ثم يبقي قرار مؤجل لحين إشعار آخر.

سبب ثالث آخر يعلق المفاوضات حاليا هو ما تم تسريبه من جانب اللاعب لبعض المقربين منه بشأن رغبته في الاحتراف وانتظار عرض خارجي بعد مشاركته المنتظرة مع مصر في بطولة أمم أفريقيا المقبلة في المغرب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مباراة شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في السادسة مساء السبت، الموافق ٢٢ من شهر نوفمبر الجاري، وبالتحديد على ملعب القاهرة الدولي.

وتنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

