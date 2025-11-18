نصف حليم الآخر ونصف عادل السنهوري الآخر!

الفن وسنينه

تزاملت والصديق العزيز الكاتب الصحفي القدير عادل السنهوري في بداية التسعينيات بإحدى الصحف الحزبية، ضمن كوكبة من شباب الصحفيين الواعدين النابهين، أتذكر منهم النائب عماد حسين رئيس تحرير الشروق، والراحل محمود الكردوسي رئيس مجلس إدارة الوطن، واللامع خالد صلاح مؤسس اليوم السابع الذي كان بالمناسبة مازال يدرس بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وكنا السنهوري وعماد والعبد لله قد تخرجنا منها وهما سبقاني بدفعتين.



فلمست عن قرب مدى تمتع السنهوري بقدرات رائعة في مجال الصحافة تفوقها ما يمتلكه من صفات إنسانية رفيعة، فهو نموذج للإيثار والتواضع والتعاون ومساعدة الجميع دون حسابات خاصة أو حساسيات مزعومة.

ولكن للأسف هذه التجربة الصحفية المثيرة والمتفردة لم تكتمل وتفرق جمعنا كل منا شق طريقه بقوة في عالم صاحبة الجلالة.



ومرت سنوات طويلة كنت أسعد من لفترة لأخرى بمقابلة السنهوري عن طريق الصدفة في مناسبات مختلفة، ندوات أو حفلات أو في ردهات مبنى نقابتنا العزيزة أو من خلال الإتصالات التليفونية وظل الود متصلا إلى حد ما.



وكم كنت سعيدا عندما تلقيت منه منذ أيام قلائل دعوة كريمة لحضور حفل توقيع أحدث مؤلفاته القيمة والمختلفة دائمًا 'نصف حليم الآخر.. عبدالحليم حافظ معارك فنية ومواقف إنسانية'، الذي صدر عن دار بتانة للنشر والتوزيع، والتي احتضنت هذا الحفل الذي شهده كوكبة من الكتاب والأدباء والنقاد الأدبيين والشعراء والصحفيين والإعلاميين..

منهم الشاعر الكبير جمال بخيت، والنائب عماد الدين حسين، والإعلامي المرموق سمير عمر رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة، والروائي ناصر عراق، والناقد الفني ماهر زهدي، والكاتب خيري حسن، وتخلل الحفل ندوة شيقة وثرية لمناقشة الكتاب، أدارها ببراعة وحنكة الدكتور أشرف عبد الرحمن أستاذ النقد الفني بأكاديمية الفنون، وأمتعنا ببعض أغاني العندليب بصوته الجميل.

معارك فنية ومواقف إنسانية

كتاب نصف حليم الآخر الذي يعد أحدث ما تزينت به المكتبة الفنية الموسيقية الغنائية في الوطن العربي، يمثل إضافة نوعية مهمة لهذه المكتبة، حيث يتناول الجوانب الخفية في حياة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ..

فيكشف الكاتب عادل السنهوري عن العديد من المعارك الفنية والصراعات التي خاضها حليم مع عدد كبير من نجوم الفن والموسيقي والغناء في عصره، منهم أم كلثوم وفريد الأطرش ومحمد رشدي ومحمد قنديل ووردة ونجاة الصغيرة وكمال الطويل ومحمد الموجي والأبنودي..

معارك كان لها أسبابها ومبرراتها كما يقول الكاتب، ورغم أنها أثارت غضب هؤلاء إلا أنها انتهت دائما في هدوء بالمصالحة، لأنها كانت معارك فنية وليست شخصية، تدور حول الفن، مبعثها الغيرة والحرص الشديد إلى حد الشراسة من حليم على التميز من أجل رغبته المحمومة في الوصول إلى الكمال الفني..

وهو ما جعله يحافظ دائما على مكانته كفارس الأغنية الأول في الوطن العربي حتى الآن رغم مرور ما يقرب من نصف قرن على رحيله.



يرى الكاتب الصحفي عادل السنهوري في كتابه أن العندليب الأسمر كان يقاتل في جميع الجهات ليظل متربعا على عرش الغناء بكل ألوانه الرومانسي والوطني والشعبي، واستطاع بفضل ذكائه الفني وشخصيته الاستثنائية أن يعبر عن الحب بصوره المختلفة والصادقة، وعن الوطن وكفاحه نحو التقدم والبناء، وصار صوتا يعكس آمال وتطلعات الشعب المصري والعربي في مراحل حساسة ودقيقة من تاريخه.



كما يشير الكاتب إلى الوجه الآخر لحليم وهو الوجه الإنساني، حيث كانت له العديد من المواقف الإنسانية النبيلة مع كثير من الزملاء والشباب الموهوب والناس البسطاء العاديين.



باختصار ينقل كتاب نصف حليم الآخر صورة شاملة وحقيقية عن شخصية العندليب التي ربما لا يعرفها الكثيرون، فهو أكثر من مجرد مطرب، إنه رمز خالد يحمل في طياته الفنية والإنسانية سحرا فريدا مازال مستمرا في جذب الملايين حتى يومنا هذا.

نصف السنهوري الآخر

الذي لا يعلمه الكثيرون عن الكاتب الصحفي عادل السنهوري، أنه رغم مشواره الحافل بالنجاحات عبر رحلة طويلة مع صاحبة الجلالة كصحفي وكاتب سياسي مهموم بالشأن العام، وله آراء وتحليلات وإسهامات قيمة في كثير من القضايا الحيوية محليا وعربيا ودوليا، إلا أنه يحمل بداخله فنانا بكل ما تحمل الكلمة من معنى..

متذوق فاهم لكل أنواع الفنون خاصة الغناء والموسيقى، ويمتلك صوتا عذبا يشدو به للمقربين منه في المناسبات، ويعشق السينما أيما عشق، وهو ما تعكسه كتاباته وتغريداته وكتبه التي تزين المكتبة الفنية العربية..

ومنها كتاب نجوم الدرجة الثالثة في سينما الأبيض والأسود وهو عن فناني الأدوار الثانوية من المهمشين في السينما المصرية عبر تاريخها، وكتاب موال إسكندراني، عن تراث الغناء الشعبي في الإسكندرية، منذ فنان الشعب خالد الذكر الموسيقار الراحل سيد درويش حتى الآن، وأخيرا كتابه الأحدث نصف حليم الآخر معارك فنية ومواقف إنسانية.

خالص التهاني والتبريكات للصديق العزيز الكاتب الصحفي الكبير عادل السنهوري بكتابه الثري.

